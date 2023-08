AK-69 (C)ORICON NewS inc.

ラッパー・AK-69が8日までに自身のインスタグラムを更新。トヨタの新型アルファードが納車されたことを報告した。

AK-69は「Finally got a all brand new Alphard」とつづり、高級感あふれる同車のボディや豪華な内装を写真で紹介。「#ツアーから帰ってきたら納車されとった」とつづった。以前の投稿で、「I just got all brand new ALPHARD&VELLFIRE 一応2台買っといた。日本最速納車の100台の中でやってもらえて感謝です。8月頭くらいかな」と明かしていた。

この投稿に「カッコよすぎます!」「内装豪華すぎ」「これは欲しい」「新型のアルヴェル2台同時に購入ってすげー さすがアーティストだな」「エグゼクティブいいですよね!!素敵なカーライフを」などとコメントが寄せられた。

