近年の人気トレンドとなっている“手書き質感のアニメーション”によって、誕生してから38年を経て、クール&キュートな魅力が増したビジュアルで新たに描かれる“ミュータント・タートルズ”が大活躍する『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』(9月22日に公開)。日本に先駆けて、現地時間2日に公開を迎えたアメリカでは、サマーシーズンの話題作がずらりと並び歴史に残る数字を記録するほどの興行が展開されている中、本作も公開5日間でのオープニング興行収入4310万ドル(約61億円)を記録する大ヒットスタートを切った。

本作は、子どものころより“危険な存在”である人間から隠れて暮らしてきたタートルズたちが、“普通のティーンエイジャー”としてニューヨークのみんなに愛され受け入れられたい―ーと行動を起こす物語。その願いをかなえるため、新たな友人エイプリルの助けを得つつ謎の犯罪組織との戦いに繰り出すが…。彼らの前に現れたのはミュータント化した敵の大群だった…。

本日は、場面写真が一挙に到着。タートルズたちの調子乗りでチャーミングな表情や、軽やかな身のこなしと凛々しさが際立つバトルシーンのほか、新キャラクターである新たなヴィラン、ハエのミュータントであるスーパーフライにカメたちが捕らわれてしまった瞬間、そして街を飲み込まんというほど巨大な敵の姿まで、タートルズに襲いかかる幾多の大ピンチも垣間見ることができる。

(C) 2023 PARAMOUNT PICTURES.TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES IS A TRADEMARK OF VIACOM INTERNATIONAL INC.

