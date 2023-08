『ロラパルーザ(Lollapalooza)』でヘッドライナーを務めたTOMORROW X TOGETHER(P)&(C) BIGHIT MUSIC

韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(以下TXT)が6日(現地時間5日)、米国・イリノイ州シカゴで開催された『ロラパルーザ(Lollapalooza)』で約90分間の公演を行い、BUD LIGHT STAGEのフィナーレを飾った。

TXTは同フェスでK-POPグループとしては初めてヘッドライナーとして登場。足の踏み場がないくらい会場を埋め尽くした観客は、ステージ開始前から「TXT!」と連呼し、ステージが始まると歌いながらフェスティバルの雰囲気を楽しんだ。カウントダウンが始まると、会場の熱気は最高潮に達した。ステージが割れんばかりの歓声の中登場した5人のメンバーは、エネルギッシュなロックベースの「0X1=LOVESONG(I Know I Love You) feat. Seori」と「Dear Sputnik」でステージをスタートした。

多様なジャンルの20曲すべてを生バンド演奏に合わせて披露。グループ曲を皮切りにYEONJUN、HUENINGKAIの「Lonely Boy」とSOOBIN、BEOMGYU、TAEHYUNの「Thursday's Child Has Far To Go」のユニットステージ、コイ・リレイ(Coi Leray)と共に披露した「Happy Fools(feat. Coi Leray)」と「Players」をマッシュアップしたステージなど、さまざまな構成でシカゴを魅了した。

特に自作曲「Blue Spring」のステージは圧巻。正式に発売されていない曲であるにもかかわらず、数万人の観客が一斉にスマホのライトを振りながら一緒に歌った。また、TXTはジョナス・ブラザーズ(Jonas Brothers)とコラボしたシングル「Do It Like That」を初めてライブで披露し、「来週ジャックス・ジョーンズ(Jax Jones)と共にしたリミックスも発売される予定」とサプライズニュースを伝えた。

TXTは「今年の『ロラパルーザ』はとても楽しかった。 ここで夏を楽しんだみたいで、一生忘れられない思い出を作ることができた。夢に描いたステージのヘッドライナーとして皆さんに会えてうれしかった」と感激。続けて「残りのワールドツアーをはじめ、新しいアルバムと皆さんを驚かせる様々な活動でまもなくお会いする予定」と今後の活動を期待させた。

エンディングでは5th Mini Album『The Name Chapter: TEMPTATION』のタイトル曲「Sugar Rush Ride」をパフォーマンス。最後まで爆発的なステージで圧倒した。

TXTはこの後、9日にインドネシアのジャカルタで、13日にはフィリピンのブラカンで2回目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE>』を行う。

