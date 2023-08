『Aniplex Online Fest 2023』開催決定

アニプレックスは8日、年に1度の大規模オンラインフェス『Aniplex Online Fest 2023』(略称:AOF2023)に関し、9月10日の開催発表と参加作品ラインナップ、出演者・アーティスト情報を公開した。

『AOF』は、アニプレックスのアニメの最新情報や、豪華アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめるオンラインフェスとして2020年より毎年開催。昨年の『AOF2022』 では、アニメ作品の最新情報や、アーティストライブなどさまざまなコンテンツを発信。日本語・英語の2言語で約5時間にわたり全世界に配信され、合計140万再生(※アーカイブ配信含む)を記録するなど、数々の新情報に熱狂のうち、幕を閉じた。

そして『AOF2023』の開催が、9月10日に決定。4度目の開催となる今回も、世界のアニメファンに、アニプレックスの人気・新作アニメの新情報発表やライブを、パワーアップして届ける。

開催を記念して、飯塚晴子氏(『ホリミヤ -piece-』キャラクターデザインなど)のラストによるイベントビジュアルが披露された。

参加作品は、昨年同様に20作品を超えるアニメが予定。現在TVアニメ放送中の『るろうに剣心』や、12月1日に劇場版が公開予定の『青春ブタ野郎シリーズ』など、今後展開予定の新作もそろう。

各作品の出演者も発表され、斉藤壮馬(『るろうに剣心』緋村剣心役など)のナレーションによる、参加ラインナップPVも公開された。

さらに、当日生ライブを行う豪華アーティストには、岡崎体育、KANA-BOON feat.北澤ゆうほ、中川翔子、フィロソフィーのダンスの出演が決定。アニメ関連楽曲や出演アーティストの楽曲を集約した『AOF2023』プレイリストも公開、Apple Music、Spotifyで配信スタートした。

■『Aniplex Online Fest 2023』(アニプレックス オンライン フェス 2023)

<参加作品(50音順)>

青の祓魔師

新しい上司はど天然

ATRI -My Dear Moments-

俺だけレベルアップな件

帰還者の魔法は特別です

黒執事

16bitセンセーション ANOTHER LAYER

青春ブタ野郎シリーズ

デリコズ・ナーサリー

逃げ上手の若君

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima +

豚のレバーは加熱しろ

北極百貨店のコンシェルジュさん

魔王2099

マッシュル-MASHLE-

劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉

百千さん家のあやかし王子

UniteUp!

るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-

…and more

<出演声優(50 音順)>

赤尾ひかる(『ATRI』)

石川界人(『青春ブタ野郎シリーズ』)

大塚剛央(『百千さん家のあやかし王子』『北極百貨店のコンシェルジュさん』)

岡本信彦(『青の祓魔師』) ※映像出演のみ

川井田夏海(『百千さん家のあやかし王子』『北極百貨店のコンシェルジュさん』)

川島零士(『マッシュル-MASHLE-』)

楠木ともり(『豚のレバーは加熱しろ』)

久保ユリカ(『青春ブタ野郎シリーズ』)

小林千晃(『マッシュル-MASHLE-』)

斉藤壮馬(『るろうに剣心』)

瀬戸麻沙美(『青春ブタ野郎シリーズ』)

高橋李依(『るろうに剣心』)

寺島拓篤(『帰還者の魔法は特別です』)

中村源太(『俺だけレベルアップな件』)

西山宏太朗(『新しい上司はど天然』)

坂泰斗(『俺だけレベルアップな件』)

福山 潤(『青の祓魔師』) ※映像出演のみ

結川あさき(『逃げ上手の若君』)

UniteUp! ※「sMiLea LIVE -Unite with You-」ダイジェスト映像

…and more

<アーティスト>

岡崎体育

KANA-BOON feat.北澤ゆうほ

中川翔子

フィロソフィーのダンス

DJ和 ※DJパフォーマンス

<MC>

天城サリー

吉田尚記

関連キーワード アニメ