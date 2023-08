『めざましライブ』に出演したINI(C)LAPONE Entertainment

11人組ボーイズグループ・INIが7日、フジテレビ本社屋周辺で開催中の『お台場冒険王2023 SUMMER SPLASH! めざましライブ』に出演し、約6000人の観客を前に新曲など6曲をパフォーマンスした。

割れんばかりの歓声が響きわたるなか、デビュー曲「Rocketeer」からスタート。藤牧京介が「皆さん盛り上がっていこうぜ!」とあおると、ニューシングル「DROP That」のタイトル曲『FANFARE』を披露。一体感のあるMINI(INIファンの呼称)のかけ声がINIの迫力あるパフォーマンスを後押しした。

木村柾哉が「皆さんの熱気、盛り上がりがすごい!」と驚くほどの熱量の高さに、西洸人は「涼しい夏を感じられる曲を披露します」と曲振りして「Do What You Like」へ。11人の滑らかでありながら力強いダンスで魅了すると、「STRIDE」では全員がステージいっぱいに広がり、メンバーがわちゃわちゃ絡む姿にMINIの黄色い歓声があがった。

続けて、フジテレビとNTT QONOQ(コノキュー)がタッグを組んだメタバース空間でのバーチャルイベント『バーチャル冒険王2023』テーマソングの新曲「Moment」を初パフォーマンスすることに。

同曲の振付を木村柾哉が担当したことをサプライズ発表。木村がINIの楽曲の振付を単独で担当するのは初となった。楽曲披露前には自らがポイントとなる振付を披露したうえで、圧巻のダンスとハイレベルな歌唱力でファンを熱狂させた。

アンコールで再びステージに迎えられ、高塚大夢は「実はこの会場になんと6000人も集まってくれています。本当にありがとうございます!」と満面の笑みで感謝。その高塚が初めて作詞を担当し、アニメ映画『ストールンプリンセス:キーウの王女とルスラン』(9月22日公開)の日本語吹替版主題歌の新曲「My Story」を最後に歌い上げ、熱狂のステージを終えた。。

■『めざましライブ』セットリスト

1. Rocketeer

2. FANFARE

3. Do What You Like

4. STRIDE

5.Moment

【アンコール】

EN1. My Story

