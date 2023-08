TBS系で14日放送の音楽特番『CDTVライブ!ライブ!』真夏の4時間半スペシャル(後6:30)の出演アーティスト第2弾と楽曲が7日、発表された。総勢27組が出演する。

星野源は、TBS系で放送の『世界陸上ブダペスト』と『アジア大会 中国・杭州』のテーマソング「生命体」をフルサイズでテレビ初披露。さらに、ヒット曲「SUN」と「Pop Virus」をフルサイズで歌唱することも決定した。

King & Princeは最新曲「My Love Song」と「なにもの」のスペシャルメドレーに加え、デビュー5周年を記念し、ダンスナンバー「ichiban」をパフォーマンス。Da-iCEは「スターマイン」と「ダンデライオン」のメドレーを披露する。

Little Glee Monsterは、タイトルに「皆さんの心に残る瞬間を思い起こす曲になってもらいたい」との願いを込めたという「今この瞬間を」をフルサイズでテレビ初歌唱。DEAN FUJIOKAは自身初のベストアルバム収録の新曲「Teleportation」を、KREVAは夏にぴったりな「イッサイガッサイ」を披露する。

今年デビューの新人2組も登場する。乃木坂46公式ライバルとして結成された僕が見たかった青空は「青空について考える」を、SKY-HI率いるBMSGから5月にデビューしたMAZZELは「LIGHTNING」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。

「出張ライブ!ライブ!」では、AKB48が夏うたメドレーとして「ポニーテールとシュシュ」「真夏のSounds good !」を届けるほか、新曲をフルサイズでテレビ初披露。NiziUは夏の最新曲「COCONUT」と「LOOK AT ME」をパフォーマンスする。

全国ツアー真っ只中の乃木坂46は、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナからの生中継で「裸足でSummer」とテレビ初披露の「おひとりさま天国」を歌唱。MINMIは夏の人気曲「シャナナ☆」を熱唱する。

周年を迎えたアーティストが続々登場する「ノンストップ周年フェス」では、メジャーデビュー10周年を迎えた平井大がテレビ初披露となる「Buddy」と夏の定番曲「Slow & Easy」を歌唱。CDデビュー10周年を迎えるSHISHAMOは「君と夏フェス」を、CDリリース15周年のゴールデンボンバーは「女々しくて」を披露する。

20周年を迎えた3組のうち、スキマスイッチは「ボクノート」をオーケストラバージョンで。nobodyknows+は「ココロオドル」を、湘南乃風は「純恋歌」と「睡蓮花」のメドレーをそれぞれ披露する。

「夏の名曲ライブ!ライブ!」では、Da-iCEとLittle Glee Monsterがコラボレーション。花村想太(Da-iCE)×MAYU・ミカ・かれん(Little Glee Monster)は「夏の日の1993」を、大野雄大(Da-iCE)×アサヒ・miyou・結海(Little Glee Monster)は「夏の終りのハーモニー」を歌い上げる。

出演アーティストと楽曲は以下のとおり。

■CDTVライブ!ライブ!』真夏の4時間半スペシャル出演アーティスト・楽曲

asmi「ドキメキダイアリー」

亀梨和也「Cross」

Kis-My-Ft2「We never give up!」「ともに」

King & Prince「My Love Song」「なにもの」「ichiban」

KREVA「イッサイガッサイ」

女王蜂「メフィスト」

SixTONES「PARTY PEOPLE」「CREAK」

Da-iCE「スターマイン」「ダンデライオン」

DEAN FUJIOKA「Teleportation」

DISH//「HAPPY」

僕が見たかった青空「青空について考える」

星野源「生命体」「SUN」「Pop Virus」

MAZZEL「LIGHTNING」

MY FIRST STORY「I'm a mess」

松本梨香「めざせポケモンマスター」

優里「アダムとイブ」

Little Glee Monster「今この瞬間を」

▼出張ライブ!ライブ!

AKB48「新曲」「ポニーテールとシュシュ」「真夏のSounds good !」

NiziU「COCONUT」「LOOK AT ME」

乃木坂46「裸足でSummer」「おひとりさま天国」

MINMI「シャナナ☆」

▼周年アーティストライブ!ライブ!

ゴールデンボンバー「女々しくて」

SHISHAMO「君と夏フェス」

湘南乃風「純恋歌」「睡蓮花」

スキマスイッチ「ボクノート」

nobodyknows+「ココロオドル」

平井大「Buddy」「Slow & Easy」

▼夏の名曲ライブ!ライブ!

花村想太(Da-iCE)×MAYU・ミカ・かれん(Little Glee Monster)「夏の日の1993」

大野雄大(Da-iCE)×アサヒ・miyou・結海(Little Glee Monster)「夏の終りのハーモニー」

