YOSHIKIのディナーショー初日にサプライズ出演したTHE LAST ROCKSTARS

X JAPAN/THE LAST ROCKSTARSのYOSHIKIが4日、東京・六本木のグランドハイアット東京でディナーショー『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華なDINNER SHOW』の初日を迎えた。ディナーショー中にはテレビ朝日に移動し、『ミュージックステーション』3時間半特番に出演。さらに、メンバーを連れて戻ってきたYOSHIKIは、新曲を披露するサプライズして観客を沸かせた。

ディナーショー初日開演前にはTHE LAST ROCKSTARSのYOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIが4人そろって緊急記者会見を実施。同日4日から新曲「PSYCHO LOVE」を全世界配信し、今秋には日米ツアーを行うことを発表したうえで、本番を迎えた。

X JAPANの名曲「Say Anything」「Forever Love」などのピアノ演奏で酔わせると、自身がプロデューサーを務めるボーイズバンドXYと共に「Crazy Love」を披露。前半4曲のパフォーマンスを終えたところで、ディナーショー会場にほど近いテレビ朝日に移動し、THE LAST ROCKSTARSとして「ミュージックステーション」に生出演。その後、再びディナーショー会場に戻ってパフォーマンスする前代未聞の分刻みのスケジュールをこなした。

YOSHIKI不在の間のディナーショー会場では、移動中のメンバーにカメラが密着し、一部始終がスクリーンに映し出された。そして、ショーに戻ってきたYOSHIKIは、『Mステ』出演直後のTHE LAST ROCKSTARSのメンバー、HYDE、SUGIZO、MIYAVIを引き連れて登場。とっておきのサプライズに悲鳴に似た歓声があがるなか、新曲「PSYCHO LOVE」のアコースティックバージョンと「Shine」を披露し、大きな盛り上がりを見せた。

このほかにも、ディナーショー初披露となる新曲の演奏や、大迫力のドラムパフォーマンス、バレエダンサーとのコラボレーションステージ、YOSHIKIMONOファッションショー、チャリティオークションなど、YOSHIKIならではの多彩なステージを展開した。

ショーのハイライトの一つである客席の練り歩きや、ファンが直接プレゼントを渡せるカーテンコールも復活。“世界一豪華なディナーショー”は同所で8月20日まで、計9日間16公演が行われる。昼公演8万8000円、夜公演11万円のチケットは即完売したが、ステージプラン確定につき、追加席が一般先着で若干数販売される。

