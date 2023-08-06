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浦和学院９―１９仙台育英　仙台育英が打ち勝つ

2023年8月6日 21時50分 (8月6日 22時06分更新)
　浦和学院―仙台育英　３回裏、本塁打を放ち、ガッツポーズする仙台育英・湯田＝甲子園

　浦和学院―仙台育英　３回裏、本塁打を放ち、ガッツポーズする仙台育英・湯田＝甲子園

　仙台育英が先発全員の１９安打で１９得点と打ち勝った。一回に５安打を集中して４点を先制。三回は尾形、湯田の連続本塁打などで５点。六回はミスに乗じて５点を加えた。犠打も使って着実に好機を広げた。
　浦和学院は序盤の失点が重かった。計１８安打を放って四回に４点、七回に５点を返したが、流れは変えられなかった。守りの乱れも痛かった。

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