仙台育英が先発全員の１９安打で１９得点と打ち勝った。一回に５安打を集中して４点を先制。三回は尾形、湯田の連続本塁打などで５点。六回はミスに乗じて５点を加えた。犠打も使って着実に好機を広げた。

浦和学院は序盤の失点が重かった。計１８安打を放って四回に４点、七回に５点を返したが、流れは変えられなかった。守りの乱れも痛かった。

