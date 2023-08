初の東京ドーム公演を開催したaespa(写真左から)GISELLE、WINTER、KARINA、NINGNING Photo by 上飯坂一

韓国の4人組メタバースグループ「aespa」(エスパ)が6日、自身初となる東京ドーム公演『aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK:HYPER LINE’ in JAPAN -Special Edition-』2daysの最終日を迎えた。デビューから2年9ヶ月での東京ドーム公演開催は海外アーティスト最速で、活況のK-POPシーンを盛り上げている第4世代一番乗り。前日とあわせて2日間で9万4000人を熱狂させた。

2020年11月に韓国でデビューしたaespaは、KARINA(カリナ)、WINTER(ウィンター)、GISELLE(ジゼル)、NINGNING(ニンニン)の4人と、「KWANGYA」(クァンヤ)と呼ばれるメタバース(仮想世界)に住むアバター(メンバーの分身となるキャラクター)の「ae-aespa」(アイ-エスパ)で構成される。aespaとae-aespaは「SYNK」(シンク/同期)を通じてリンクするという唯一無二の世界観と、容姿端麗さで爆発的な人気を得ている。

オープニングでセット奥からゴンドラに乗って4人が“降臨”すると、耳をつんざくような大歓声が東京ドームを揺るがす。高い歌唱力とパフォーマンス力、クールなラップを繰り出し、「Girls」ではエレキギターをかき鳴らすWINTERを背にKARINA、GISELLE、NINGNINGのダンスでも魅せた。3曲目の「I'll Make You Cry」ではムービングステージでドームの中央へと移動。野太い声と黄色い歓声が入り混じり、興奮のるつぼと化した。

単独では初の東京ドームのステージに立ったaeapaは「東京ドーム、盛り上がってますか? Be MY ae(ビー・マイ・アイ)! こんにちは、aespaです」と声をそろえて日本語であいさつ。「東京ドーム!こんにちは、NINGNINGです」「MY-J(日本のaespaファン)ただいま、GISELLEです」「こんにちは、KARINAでーす。一緒に最高の1日を作りましょう」と一人ずつあいさつしていき、日本のファンから“冬子”の愛称で親しまれているWINTERは「みなさん、本当に会いたかったです。今は夏ですが、私は冬子ちゃんです」とキュートに自己紹介してMY-Jを沸かせた。

メンバーのソロステージでも大盛り上がり。KARINAは「Menagerie」で長い手足を生かしたダンスとラップで魅せ、凱旋ステージとなったGISELLEは自作した日本語の新曲「Keep Goin’」を披露。間奏で「愛してるよ」とささやくと、「キャー」と悲鳴に似た歓声があがった。

GISELLEは「今回東京ドームで自分の作った曲を見せられてうれしかったです。どうでしたか? MY(ファン)のために、MYに書いた曲です」と説明すると、割れんばかりの歓声に包まれた。

WINTERは所属事務所SMエンターテインメントの大先輩・BoAが20年前に日本でリリースした「Shine We Are!」(2003年)を軽快にカバー。当時を知っているファンには懐かしく、若い世代には新鮮な選曲で沸かせ、グループの末っ子・NINGNINGは「Wake up」を大人っぽくパフォーマンスし、ラップと高音で魅了した。

広い会場でもなるべくファンに近づこうと、ムービングステージのほか、リフターやトロッコを駆使したステージ構成で、2時間半にわたって全28曲を披露。終盤には、デビュー曲「Black Mamba」や3rdシングル「Next Level」といった初期の世界観を代表する曲や、aespa世界観シーズン2の幕開けとなった韓国3rdミニアルバム『MY WORLD』(5月発売)収録曲「Welcome To My World」で、それぞれのカラーを打ち出した。

WINTERは日本語で「本当に本当にありがとうございます。全部皆さんのおかげだ」と伝え、韓国語でも「大切な時間を割いて私たちに会いに来てくださいましたよね。投資してくれた時間を惜しくないと思えるような時間になっていたらうれしいです。私たちもその分、これからもまた一生懸命頑張ります」と宣言した。

NINGNINGは「東京ドームでコンサートができました。人生にとって、本当に歴史的な瞬間になりました。多くの皆さんと一緒に過ごせて感謝しています。幸せでした。20年経ったときにこの映像を振り返ったときに胸がいっぱいになると思います。これからも一生懸命頑張って、すてきなaespaになるようにします」と約束。

リーダーのKARINAは「本当に胸が熱くなりました。私たちの世界に来てくださってありがとうございました」と感謝すると両手で顔を覆い、GISELLEに抱きついて涙。NINGNINGから頭を撫でられたKARINAは日本語で「恥ずかしい」と照れつつ、「これからも一生懸命頑張って、愛される資格のあるaespaになりたいと思います。大勢いるアーティストの中で私たちを選んでくださってありがとうございます。その気持ちに応えられる歌手になりたいと思います」と誓った。

「またすぐ会えます」と観客に伝えたGISELLEは「こういうふうに地元に帰ってきて、東京ドームでステージができることになって、本当にありがたいしうれしいです」と歓喜。「こうして私たちがMY-Jからエネルギーをいただいた分、MY-Jの皆さんもたくさんいいエネルギーを持ち帰ってくださいね」と呼びかけ。最後は4人で声をそろえて「MY-J!本当にありがとうございまーす」と感謝。トロッコで「ICU」を歌いながら1周し、華々しくフィナーレを迎えた。

■『aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’ in JAPAN -Special Edition-』

01. Intro + Girls

02. aenergy

03. I'll Make You Cry

04. Savage

05. Menagerie/KARINAソロ

06. Illusion

07. Thirsty

08. Lucid Dream

09. Dreams Come True

10. Keep Goin’/GISELLEソロ

11. Life's Too Short

12. I'm Unhappy

13. Lingo

14. Don’t Blink

15. Shine We Are!/WINTERソロ

16. ICONIC

17. Hot Air Ballon

18. YEPPI YEPPI

19. Hold On Tight

20. Spicy

21. YOLO

22. Wake up/NINGNINGソロ

23. Saity & Sweet

24. Next Level

25. Black Mamba

【アンコール】

EN1. Till We Meet Again

EN2. Welcome To My World

EN3. ICU

