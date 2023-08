韓国発の多国籍4人組メタバースガールズグループ「aespa(エスパ)」が6日、海外アーティスト最速となる東京ドーム公演を開催。猛暑の中で集まった4万7000人のファンを盛り上げた。

韓国デビューから3年で東京ドームに到達。日本デビューを果たさぬまま絶大な人気を誇るaespaは「仮想世界で活躍するアバター(アイエスパ)と新しい世界を経験する」という世界観を持つ。昨年8月に初来日し、今年3~4月にかけて行ったアリーナツアーでは11万人を動員した。

追加公演にあたるこの日も「Girls」でライブをスタート。日本初披露の「Hold On Tight」「Spicy」「Welcome To My World」も含め、全28曲のパフォーマンスをみせた。ジゼル(22)はこの公演のために書き下ろした日本語詞の楽曲「Keep Goin`」の曲間にMY(ファンネーム)に向けてへ「愛してるよ」とシャウトした。

後半には振り付けをマネしやすい「Next Level」などで一体感を楽しんだ。リーダーのカリナ(23)はアンコールで「本当に胸が熱くなった」と涙ぐみ、「私たちの”世界”に来てくれて本当にありがとうございます。これからも愛される資格のあるエスパになっていきたい」と決意を新たにした。