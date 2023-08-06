HEY-SMITH、5年ぶりアルバム11・1発売 10月に先行シングル「Say My Name」＆約6ヶ月間のロングツアーも決定
2023年8月6日 18時00分 (8月6日 19時05分更新)
6人組ロックバンド・HEY-SMITHが6日、ニューシングル「Say My Name」（10月11日発売）のリリースと、5年ぶり6枚目となるニューアルバムのリリース日が11月1日に決定したこと、そして全国ツアーの日程を発表した。
バンドは今年6月25日、公式SNS上に動画を投稿し、「2023年秋、5年ぶりとなるFULL ALBUM決定」「アルバム発売前に先行シングルもリリース決定」「全国大規模ツアー開催決定」と伝えていた。
この一報にファンが沸く中、アルバムの発売日が11月1日であると明かされた。本作の予約も開始され、Tシャツつきの完全限定生産盤は9月10日までの期間限定予約となっている。アルバムタイトルや収録曲などは後日発表される。
10月11日には、アルバムからの先行シングル「Say My Name」をリリース。本作は通販限定での販売となり、アクリルスタンド（2バージョン2セット）が付属する限定盤も展開される。
アルバムツアーは、全国45ヶ所。11月16日のZepp Shinjuku公演を皮切りに、2024年4月10日の千葉LOOK公演まで、約6ヶ月間におよぶロングツアーが予定されている。
■通販限定シングル「Say My Name」（10月11日発売）収録曲
01. Say My Name
02. Into The Soul
03. Say My Name（Inst）
01. Say My Name
02. Into The Soul
03. Say My Name（Inst）
■『HEY-SMITH NEW ALBUM TOUR』（※ツアー未定）
▼2023年
11月16日（木） 東京・Zepp Shinjuku
11月17日（金） 神奈川・横浜BAY HALL
11月20日（月） 愛知・名古屋DIAMOND HALL
11月21日（火） 大阪・心斎橋BIGCAT
11月23日（木・祝） 滋賀・滋賀U☆STONE
11月25日（土） 高知・高知X-pt.
12月8日（金） 香川・高松オリーブホール
12月12日（火） 三重・松阪M'AXA
12月14日（木） 静岡・浜松窓枠
▼2023年
11月16日（木） 東京・Zepp Shinjuku
11月17日（金） 神奈川・横浜BAY HALL
11月20日（月） 愛知・名古屋DIAMOND HALL
11月21日（火） 大阪・心斎橋BIGCAT
11月23日（木・祝） 滋賀・滋賀U☆STONE
11月25日（土） 高知・高知X-pt.
12月8日（金） 香川・高松オリーブホール
12月12日（火） 三重・松阪M'AXA
12月14日（木） 静岡・浜松窓枠
▼2024年
1月6日（土） 和歌山・和歌山SHELTER
1月8日（月・祝） 鳥取・米子AZTiC laughs
1月10日（水） 岡山・岡山YEBISU YA PRO
1月13日（土） 山口・山口RISING HALL
1月14日（日） 広島・広島CLUB QUATTRO
1月17日（水） 京都・京都MUSE
1月20日（土） 奈良・奈良EVANS CASTLE HALL
1月21日（日） 岐阜・岐阜club-G
1月23日（火） 山梨・甲府CONVICTION
1月25日（木） 神奈川・川崎CLUB CITTA'
1月27日（土） 新潟・新潟LOTS
2月8日（木） 東京・渋谷Spotify O-EAST
2月10日（土） 愛媛・松山WstudioRED
2月12日（月祝） 大分・大分DRUM Be-0
2月14日（水） 大阪・GORILLA HALL OSAKA
2月15日（木） 兵庫・神戸太陽と虎
2月18日（日） 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL
2月20日（火） 福岡・小倉FUSE
2月21日（水） 佐賀・佐賀GEILS
2月23日（金） 長崎・長崎DRUM Be-7
2月25日（日） 熊本・熊本B.9 V1
3月9日（土） 宮城・仙台Rensa
3月10日（日） 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
3月12日（火） 栃木・宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2
3月13日（水） 埼玉・熊谷HEAVEN'S ROCK VJ-1
3月20日（水） 北海道・函館club COCOA
3月23日（土） 北海道・小樽GOLDSTONE
3月24日（日） 北海道・旭川CASINO DRIVE
3月30日（土） 青森・青森Quarter
4月1日（月） 山形・山形ミュージック昭和Session
4月3日（水） 長野・長野CLUB JUNK BOX
4月4日（木） 石川・金沢EIGHT HALL
4月6日（土） 秋田・秋田Club SWINDLE
4月7日（日） 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
4月9日（火） 茨城・水戸LIGHT HOUSE
4月10日（水） 千葉・千葉LOOK
1月6日（土） 和歌山・和歌山SHELTER
1月8日（月・祝） 鳥取・米子AZTiC laughs
1月10日（水） 岡山・岡山YEBISU YA PRO
1月13日（土） 山口・山口RISING HALL
1月14日（日） 広島・広島CLUB QUATTRO
1月17日（水） 京都・京都MUSE
1月20日（土） 奈良・奈良EVANS CASTLE HALL
1月21日（日） 岐阜・岐阜club-G
1月23日（火） 山梨・甲府CONVICTION
1月25日（木） 神奈川・川崎CLUB CITTA'
1月27日（土） 新潟・新潟LOTS
2月8日（木） 東京・渋谷Spotify O-EAST
2月10日（土） 愛媛・松山WstudioRED
2月12日（月祝） 大分・大分DRUM Be-0
2月14日（水） 大阪・GORILLA HALL OSAKA
2月15日（木） 兵庫・神戸太陽と虎
2月18日（日） 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL
2月20日（火） 福岡・小倉FUSE
2月21日（水） 佐賀・佐賀GEILS
2月23日（金） 長崎・長崎DRUM Be-7
2月25日（日） 熊本・熊本B.9 V1
3月9日（土） 宮城・仙台Rensa
3月10日（日） 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
3月12日（火） 栃木・宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2
3月13日（水） 埼玉・熊谷HEAVEN'S ROCK VJ-1
3月20日（水） 北海道・函館club COCOA
3月23日（土） 北海道・小樽GOLDSTONE
3月24日（日） 北海道・旭川CASINO DRIVE
3月30日（土） 青森・青森Quarter
4月1日（月） 山形・山形ミュージック昭和Session
4月3日（水） 長野・長野CLUB JUNK BOX
4月4日（木） 石川・金沢EIGHT HALL
4月6日（土） 秋田・秋田Club SWINDLE
4月7日（日） 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
4月9日（火） 茨城・水戸LIGHT HOUSE
4月10日（水） 千葉・千葉LOOK
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