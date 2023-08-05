前田直輝と中島大嘉はベンチスタート、和泉竜司がFW起用か【名古屋グランパス スタメン】
2023年8月5日 17時25分
◇5日 J1第22節 名古屋―新潟（国立）
Jリーグは夏季中断期間を終え、再開する。試合メンバーが発表され、今夏加入した前田直輝（28）、中島大嘉（21）の両FWはベンチスタートとなった。
スターティングメンバーでは、FWマテウスの電撃移籍により注目される前線3枚の一角は、MF和泉竜司（29）がFWとして名を連ねていることから、和泉が入るとみられる。
試合は、毎夏恒例のイベント「鯱の大祭典」として開催され、元選手、監督のストイコビッチさん（58）が来場する。
スターティングメンバーは、以下の通り。
【名古屋】
GK ランゲラック
DF 河面 旺成
DF 中谷 進之介
DF 藤井 陽也
MF 森下 龍矢
MF 内田 宅哉
MF 稲垣 祥
MF 野上 結貴
FW 和泉 竜司
FW 永井 謙佑
FW キャスパーユンカー
【新潟】
GK 小島 亨介
DF 藤原 奏哉
DF トーマスデン
DF 渡辺 泰基
DF 田上 大地
MF 松田 詠太郎
MF 高 宇洋
MF 秋山 裕紀
MF 小見 洋太
FW 鈴木 孝司
FW 三戸 舜介
【名古屋】
GK ランゲラック
DF 河面 旺成
DF 中谷 進之介
DF 藤井 陽也
MF 森下 龍矢
MF 内田 宅哉
MF 稲垣 祥
MF 野上 結貴
FW 和泉 竜司
FW 永井 謙佑
FW キャスパーユンカー
【新潟】
GK 小島 亨介
DF 藤原 奏哉
DF トーマスデン
DF 渡辺 泰基
DF 田上 大地
MF 松田 詠太郎
MF 高 宇洋
MF 秋山 裕紀
MF 小見 洋太
FW 鈴木 孝司
FW 三戸 舜介
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