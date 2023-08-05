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前田直輝と中島大嘉はベンチスタート、和泉竜司がFW起用か【名古屋グランパス スタメン】

2023年8月5日 17時25分

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そろってベンチ入りしたＦＷ前田直輝（右）と中島大嘉

そろってベンチ入りしたＦＷ前田直輝（右）と中島大嘉

◇5日　J1第22節　名古屋―新潟（国立）
　Jリーグは夏季中断期間を終え、再開する。試合メンバーが発表され、今夏加入した前田直輝（28）、中島大嘉（21）の両FWはベンチスタートとなった。
　スターティングメンバーでは、FWマテウスの電撃移籍により注目される前線3枚の一角は、MF和泉竜司（29）がFWとして名を連ねていることから、和泉が入るとみられる。
　試合は、毎夏恒例のイベント「鯱の大祭典」として開催され、元選手、監督のストイコビッチさん（58）が来場する。
　スターティングメンバーは、以下の通り。
【名古屋】
GK　ランゲラック
DF　河面　旺成
DF　中谷　進之介
DF　藤井　陽也
MF　森下　龍矢
MF　内田　宅哉
MF　稲垣　祥
MF　野上　結貴
FW　和泉　竜司
FW　永井　謙佑
FW　キャスパーユンカー
【新潟】
GK　小島　亨介
DF　藤原　奏哉
DF　トーマスデン
DF　渡辺　泰基
DF　田上　大地
MF　松田　詠太郎
MF　高　宇洋
MF　秋山　裕紀
MF　小見　洋太
FW　鈴木　孝司
FW　三戸　舜介
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