◇5日 J1第22節 名古屋―新潟（国立）

Jリーグは夏季中断期間を終え、再開する。試合メンバーが発表され、今夏加入した前田直輝（28）、中島大嘉（21）の両FWはベンチスタートとなった。

スターティングメンバーでは、FWマテウスの電撃移籍により注目される前線3枚の一角は、MF和泉竜司（29）がFWとして名を連ねていることから、和泉が入るとみられる。

試合は、毎夏恒例のイベント「鯱の大祭典」として開催され、元選手、監督のストイコビッチさん（58）が来場する。

スターティングメンバーは、以下の通り。

【名古屋】

GK ランゲラック

DF 河面 旺成

DF 中谷 進之介

DF 藤井 陽也

MF 森下 龍矢

MF 内田 宅哉

MF 稲垣 祥

MF 野上 結貴

FW 和泉 竜司

FW 永井 謙佑

FW キャスパーユンカー

【新潟】

GK 小島 亨介

DF 藤原 奏哉

DF トーマスデン

DF 渡辺 泰基

DF 田上 大地

MF 松田 詠太郎

MF 高 宇洋

MF 秋山 裕紀

MF 小見 洋太

FW 鈴木 孝司

FW 三戸 舜介

