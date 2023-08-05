大島洋平が2試合ぶりスタメン復帰、前日2発6打点の細川成也は変わらず「6番・右翼」【中日】
2023年8月5日 13時33分
◇５日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は大島が２試合ぶりにスタメン復帰。４日の同カードで２本塁打６打点と大暴れした細川は前夜と変わらず「６番・右翼」で出場する。先発の高橋宏は６月２１日の楽天戦（楽天モバイル）以来となる４勝目を目指す。
【ヤクルト】
１番・二・山田
２番・一・宮本
３番・左・青木
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・捕・中村
７番・遊・長岡
８番・中・丸山和
９番・投・小川
１番・二・山田
２番・一・宮本
３番・左・青木
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・捕・中村
７番・遊・長岡
８番・中・丸山和
９番・投・小川
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・一・ビシエド
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・細川
７番・二・高橋周
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・一・ビシエド
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・細川
７番・二・高橋周
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
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