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大島洋平が2試合ぶりスタメン復帰、前日2発6打点の細川成也は変わらず「6番・右翼」【中日】

2023年8月5日 13時33分

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中日・大島

中日・大島

◇５日　中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は大島が２試合ぶりにスタメン復帰。４日の同カードで２本塁打６打点と大暴れした細川は前夜と変わらず「６番・右翼」で出場する。先発の高橋宏は６月２１日の楽天戦（楽天モバイル）以来となる４勝目を目指す。
【ヤクルト】
１番・二・山田
２番・一・宮本
３番・左・青木
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・捕・中村
７番・遊・長岡
８番・中・丸山和
９番・投・小川
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・大島
３番・一・ビシエド
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・細川
７番・二・高橋周
８番・遊・龍空
９番・投・高橋宏
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