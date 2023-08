『ミュージックステーション』3時間半スペシャルに出演したTHE LAST ROCKSTARS

YOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L’Arc〜en〜Ciel)、SUGIZO(LUNA SEA/X JAPAN)、MIYAVIからなるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARSが4日、テレビ朝日系『ミュージックステーション』3時間半スペシャル(後6:30)に生出演した。この日、テレビ朝日にほど近いグランドハイアット東京で『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2023 in TOKYO JAPAN 世界一豪華なDINNER SHOW』初日を迎えたYOSHIKIは、公演を中断して同局のスタジオに駆けつけた。

THE LAST ROCKSTARSはこの日午後、グランドハイアット東京で記者会見を開催。その後、YOSHIKIは自身のディナーショーを行い、公演を中断してテレビ朝日に駆けつけた。

司会のタモリから「ディナーショーやってるの?」と問いかけられたYOSHIKIは「今やってます。隣のグランドハイアットで」と返答。スタジオには出番の2分前に入ったといい、HYDEは「ドキドキですよ。常にこんな感じ」と面白がった。

タモリから「(ディナーショーの)お客さんは?」と聞かれたYOSHIKIは「今ちょっと待ってもらってます」と話し、出番後に戻ることを伝えると、HYDEは「おなか空いたから行こうかな」とにんまり。SUGIZOは4人での活動に「奇跡の化学反応が起きている感じ。毎回新しい境地に足を入れるので、死ぬほど刺激的です」と話した。

タモリから「逆に困ることある?」と質問されたMIYAVIの視線は自然に“ある方向”へと向き、YOSHIKIは「何で俺見てるの?」とツッコミ。それにもかまわず「先輩方のパワハラと、スケジュールがみんな合わないので」と冗談めかして笑うと、「個人のマネージャーはいるんですけど、バンドでのマネージャーがいないので」と説明。YOSHIKIが「俺がマネージャーみたいなもんじゃないの?」と割って入ると、MIYAVIは「いやいやいや…」と苦笑い。関ジャニ∞の村上信五が「パワハラですよ!」といじって笑いを誘った。

民放初登場となったTHE LAST ROCKSTARSは、1stシングル「THE LAST ROCKSTARS」と、きょう4日に配信リリースされたばかりの2ndシングル「PSYCHO LOVE」の2曲を披露。圧巻のパフォーマンスで視聴者を魅了した。

ネットでは「YOSHIKIさんディナーショー抜けてMステ来てるのwwww」「YOSHIKI様ディナーショー途中で 抜けてきたの?!ウソでしょ(笑)」「YOSHIKI相変わらず自由人」「まさかのディナーショー(@グランドハイアット)を中断して隣のテレ朝のスタジオまで来ちゃったYOSHIKIさん」と大盛り上がり。パフォーマンスに対しても「ラスロク最高!」「かっこよすぎて画面釘付けになった」「ラスロク絵力強すぎて体感5秒」と称賛の声があがった。

