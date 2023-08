『TGC teen 2023 Summer』に出演したWATWING(C)ORICON NewS inc.

6人組男性ダンス&ボーカルグループ WATWING(ワトウィン)が4日、東京・国立代々木競技場第二体育館で開催された“令和teen”のためのガールズフェスタ『TGC teen 2023 Summer』に出演した。

WATWINGは、「Honey, you!」「Let's get on the beat」の2曲をキレのある踊りと迫力あふれるボーカルで披露。曲中には「投げキス」や「リップ音」などで会場を盛り上げた。

また、メンバーの八村倫太郎はランウェイにも登場。「サングラスずらし」や「舌ペロ」「ウインク」など“神ファンサ”を連発し、観客を魅了していた。

同イベントはMCを3人組動画クリエイター・くれいじーまぐねっとが務め、ABEMA『今日、好きになりました。』の歴代メンバーやゆうちゃみ、ゆいちゃみ、とうあ、むくえならが出演する。

