大阪の夏を彩る『第35回なにわ淀川花火大会』があす5日夜、淀川河川敷(大阪市淀川区新北野3丁目 付近 淀川河川敷)で開かれる。午後7時30分~8時30分(予定)に、大輪の花が開く。

観覧席は完売。梅田会場側の河川敷の観覧は禁止。高速道路工事に伴い、中津駅近辺から野田駅近辺の河川敷は完全立ち入り禁止となる。

今年4年ぶりに開催された東京の「隅田川花火大会」は大混雑となった。「淀川花火大会」は昨年実施されているものの、今年も例年並みの人出が予想され、熱中症にも気をつける必要がある。運営事務局は「ルールを守って楽しい花火観賞をお願いします」と呼びかける。

場所取りは正午からを厳守。「12時までに場所取りをされた場合は、無人有人に関わらず撤去させていただきますのでご了承ください」とする。駐車場・駐輪場はない。

また、観覧者だけでなく、当日の交通規制に注意。十三大橋、新十三大橋を含め、夜にかけて通行止めなどが各所で実施される。

テレビ大阪(後7:30~8:45)とTVerで生中継。ドローンやヘリコプターを駆使し、テレビでしか見られない美しく迫力ある映像を届ける。出演は、内藤剛志、岡田圭右(ますだおかだ)、関水渚ら。

『第35回なにわ淀川花火大会』予定プログラムは下記の通り。

■PM7:30 オープニング “起”望 ~開幕のファンファーレ~

【使用楽曲】

ロッシーニ「ウィリアム・テル序曲」

幾田りら「JUMP」

・担当煙火師:アルプス煙火工業株式会社(長野県)

■PM7:42 “祈”望 ~祈り、そして願う~

【使用楽曲】

DREAMS COME TRUE「その先へ」

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」

・担当煙火師:灯屋煙火店(群馬県)

■PM7:54 “喜”望 ~喜びを一緒に~

【使用楽曲】

ONE OK ROCK「Wonder」

milet×Aimer×幾田りら「おもかげ produced by Vaundy」

・担当煙火師:磯谷煙火店(愛知県)

■PM8:06 “輝”望 ~輝く命を~

【使用楽曲】

MISIA「君の願いが世界を輝かす」

milet「Fly High」

・担当煙火師:信州煙火工業株式会社(長野県)

■PM8:18 グランドフィナーレ “希”望 ~なにわの夜空に大瀑布~

【使用楽曲】

安室奈美恵「Hope」

エルガー威風堂々」

・担当煙火師:伊那火工堀内煙火店(長野県)

