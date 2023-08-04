8/7付週間アルバムランキング 1位はMISAMO『Masterpiece』
2023年8月4日 17時00分 (8月4日 18時06分更新)
TWICEの日本人メンバーによるユニットMISAMOの『Masterpiece』が、初週15.5万枚を売り上げ、8月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Masterpiece ／ MISAMO
2位： SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」 ／ SEVENTEEN
3位： Open α Door ／ Aimer
4位： NewJeans 2nd EP ‘Get Up’ ／ NewJeans
5位： EXIST ／ EXO
6位： I vs I ／ 和楽器バンド
7位： POPMALL ／ なにわ男子
8位： COCONUT ／ NiziU
9位： ISTJ ／ NCT DREAM
10位： ANTENNA ／ Mrs.GREEN APPLE
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
＜クレジット：オリコン調べ（2023/8/7付：集計期間:2023年7月24日〜7月30日）＞
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