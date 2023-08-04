TWICEの日本人メンバーによるユニットMISAMOの『Masterpiece』が、初週15.5万枚を売り上げ、8月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Masterpiece ／ MISAMO

2位： SEVENTEEN 10th Mini Album「FML」 ／ SEVENTEEN

3位： Open α Door ／ Aimer

4位： NewJeans 2nd EP ‘Get Up’ ／ NewJeans

5位： EXIST ／ EXO

6位： I vs I ／ 和楽器バンド

7位： POPMALL ／ なにわ男子

8位： COCONUT ／ NiziU

9位： ISTJ ／ NCT DREAM

10位： ANTENNA ／ Mrs.GREEN APPLE

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

＜クレジット：オリコン調べ（2023/8/7付：集計期間:2023年7月24日〜7月30日）＞

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