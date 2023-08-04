日向坂46「Am I ready?」（ソニー・ミュージックレーベルズ／2023年7月26日発売）

日向坂46の最新シングル「Am I ready?」が、初週44.8万枚を売り上げ、8月1日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Am I ready? ／ 日向坂46

2位： ちょっと情緒不安定?…夏/オチャノマ マホロバ イコイノバ ～昭和も令和もワッチャワチャ～/シェケナーレ/ヨリドリ ME DREAM ／ OCHA NORMA

3位： 地球儀 ／ 米津玄師

4位： Higher/Monster ／ LIL LEAGUE from EXILE TRIBE

5位： Sync Of Summer ／ 山下達郎

6位： 好きになっちゃった ／ SKE48

7位： 幻日ミステリウム ／ Aqours

8位： door ／ 東山奈央

9位： Love Me Madly ／ Lienel

10位： ナツマトぺ ／ =LOVE

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



＜クレジット：オリコン調べ（2023/8/7付：集計期間:2023年7月24日〜7月30日）＞

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