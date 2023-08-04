川越誠司

◇４日 中日―ヤクルト（バンテリン）

両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は川越誠司外野手が移籍後初の「２番・左翼」でスタメン出場。また、高橋周平内野手が「７番・二塁」で７試合ぶりにスタメンに名を連ねた。先発の松葉貴大投手は今季初勝利を目指す。

【ヤクルト】

１番・左・並木

２番・遊・元山

３番・中・塩見

４番・三・村上

５番・右・サンタナ

６番・捕・中村

７番・一・北村

８番・二・武岡

９番・投・サイスニード

【中日】

１番・中・岡林

２番・左・川越

３番・一・ビシエド

４番・三・石川昂

５番・捕・宇佐見

６番・右・細川

７番・二・高橋周

８番・遊・龍空

９番・投・松葉

