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川越誠司が移籍後初の「2番・左翼」でスタメン出場　高橋周平も7試合ぶりに名を連ねる【中日】

2023年8月4日 17時26分

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川越誠司

川越誠司

◇４日　中日―ヤクルト（バンテリン）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は川越誠司外野手が移籍後初の「２番・左翼」でスタメン出場。また、高橋周平内野手が「７番・二塁」で７試合ぶりにスタメンに名を連ねた。先発の松葉貴大投手は今季初勝利を目指す。
【ヤクルト】
１番・左・並木
２番・遊・元山
３番・中・塩見
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・捕・中村
７番・一・北村
８番・二・武岡
９番・投・サイスニード
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・川越
３番・一・ビシエド
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・細川
７番・二・高橋周
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
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