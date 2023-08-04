川越誠司が移籍後初の「2番・左翼」でスタメン出場 高橋周平も7試合ぶりに名を連ねる【中日】
2023年8月4日 17時26分
◇４日 中日―ヤクルト（バンテリン）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は川越誠司外野手が移籍後初の「２番・左翼」でスタメン出場。また、高橋周平内野手が「７番・二塁」で７試合ぶりにスタメンに名を連ねた。先発の松葉貴大投手は今季初勝利を目指す。
【ヤクルト】
１番・左・並木
２番・遊・元山
３番・中・塩見
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・捕・中村
７番・一・北村
８番・二・武岡
９番・投・サイスニード
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・川越
３番・一・ビシエド
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・細川
７番・二・高橋周
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
【ヤクルト】
１番・左・並木
２番・遊・元山
３番・中・塩見
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・捕・中村
７番・一・北村
８番・二・武岡
９番・投・サイスニード
【中日】
１番・中・岡林
２番・左・川越
３番・一・ビシエド
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・細川
７番・二・高橋周
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
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