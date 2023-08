韓国の音楽番組の公開収録イベント『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』開催が決定

韓国の音楽番組『SBS人気歌謡』の公開収録イベント『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』が、10月3・4日に東京・有明アリーナで行われることが決定した。日本では初開催となる。

『人気歌謡』は、韓国のテレビ局SBSで毎週日曜に放送されている音楽番組で、司会はヨンジュン(TOMORROW X TOGETHER)、パク・ジフ、ウナク (BOYNEXTDOOR)が担当している。

今回、日本で初開催されるライブイベントには、NCT DREAM、ZEROBASEONE、KEY(SHINee)、NiziU、INIらの出演が以下のとおり決定。NCT DREAMのマークとヘチャン、THE NEW SIX (TNX)のジュンヒョクは出演しないこともあわせて発表された。

このイベントの模様は公開収録で、韓国でもオンエアされる。会場では飲食エリアや限定フォトスポット、協賛企業ブース、オリジナルグッズ売場を展開予定。

■『SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO』出演アーティスト

▼10月3日(火)

NiziU

OH MY GIRL

ATEEZ

TEMPEST

ZEROBASEONE

▼10月4日(水)

NCT DREAM

KEY(SHINee)

(G)I-DLE

INI

Kep1er

THE NEW SIX(TNX)

