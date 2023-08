「2023 Live World Together in Summer」が公演延期

8月11・12日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで開催予定だったライブイベント『2023 Live World Together in Summer』が延期されることが4日、イベントの公式サイトで発表された。

同サイトでは「2023年8月11日(祝)12日(土)、武蔵野の森総合スポーツプラザにて予定しておりました『2023 Live World Together in Summer』の開催を、諸般の事情により見合わせとさせていただくこととなりました」と発表。「現在、可能な限り当初の開催日数で実施できるよう調整をしておりますが、本公演のチケットはすべて一度払い戻しとなります」と説明した。

チケットの払い戻し方法など今後の対応については、後日改めて案内予定とし、「ご来場予定のお客様および、ご協力いただいた関係各社、媒体の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

同イベントは8月11・12日ともに1日2回公演が予定されており、AKB48、STU48、ユナク From SUPERNOVA(超新星)、SHOWNU X HYUNGWON(MONSTA X)、ILY:1らの出演が発表となっていた。

■『2023 Live World Together in Summer』出演予定アーティスト

▼DAY1

ユナク From SUPERNOVA(超新星)/KO GUN、HYEONSU、TAEHOON、PARK HA(元 NIK)/ILY:1/AKB48(大西桃香・大盛真歩・小田えりな・下尾みう・千葉恵里・向井地美音・村山彩希・茂木忍)

▼DAY2

SHOWNU X HYUNGWON(MONSTA X)/ILY:1/STU48

▼MC

ヒョンギ/リリカ(ILY:1)

▼オープニング

キム・テヨン/高円寺阿波おどり 舞蝶連

