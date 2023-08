ロックバンド・クリープハイプのメンバー、長谷川カオナシが、アニメーション映画『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』(9月22日公開)に登場する敵ミュータント、レイ・フィレットの日本語吹替キャストに決定した。自身のインスタグラムの9割以上がタートルズに関する投稿でぎっしりと埋め尽くされ、オンオフ問わず関連アパレルグッズをいつも身につけている生粋のタートルズ好き。愛しいカメたちと悲願の共演を果たし、「愛するタートルズと公に関われたこと、光栄極まりありません」と喜びを爆発させた。

“それぞれに強烈な個性が光る4人組“というタートルズとクリープハイプとの共通点もさることながら、実生活でも亀を飼って共に暮らし、もはや”人生の一部“と言っても過言ではないほどにタートルズを愛してやまない長谷川が、念願かなってタートルズ・ファミリーの仲間入りを果たした。

演じるのは、マンタのミュータントであるレイ・フィレット。本作の英語版では、グラミー賞にもたびたびノミネートされている若き天才ミュージシャン、ポスト・マローンがボイスキャストを務めているキャラクターで、日本でも才能あふれるアーティストというつながりを持ち業界きってのタートルズ好きな長谷川カオナシに白羽の矢が立った形だ。

これまでにも、自身が作詞作曲を務めた「朝にキス」のMVにタートルズのイラストが登場していたり、ずっとタートルズを心に想いながらキャリアを歩んできた長谷川は、「一音楽家という立場ながらにいただいた声優という大仕事です。失礼のないよう、予め音楽スタジオで試行錯誤を繰り返し、仮映像に声を吹き込んだデモテープを5パターンほど用意してから臨みました」と並々ならぬ意気込みで挑んだよう。

さらに、「30年間さまざまな世界線のタートルズを観て来ましたが、今作の彼らは特に“ティーンエイジャー”の感が強く10代らしい好奇心と夢、悩みもあります。そして何より問題解決へのエネルギーは素晴らしく、観る人たちに元気を与えてくれることでしょう。個人的にうれしかったのはサブキャラ・ミュータントたちがたくさん登場すること。皆過去作で見知った顔達だったけど、今作では特にかわいらしい!」と、コメントを寄せている。

