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岡林勇希が「2番・中堅」など3試合連続で同じスタメン　先発は2連勝を目指す仲地礼亜【中日】

2023年8月3日 17時23分

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キャッチボールする仲地

キャッチボールする仲地

◇３日　中日―阪神（バンテリン）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、４カードぶりの勝ち越しを目指す中日は、安打数１２球団トップの岡林勇希外野手が「２番・中堅」など、３試合連続で同じオーダー。先発のドラフト１位・仲地礼亜投手が２連勝を目指す。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・島田
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・ビーズリー
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・川越
７番・二・福永
８番・遊・龍空
９番・投・仲地
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