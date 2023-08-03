キャッチボールする仲地

◇３日 中日―阪神（バンテリン）

両チームのスターティングメンバーが発表され、４カードぶりの勝ち越しを目指す中日は、安打数１２球団トップの岡林勇希外野手が「２番・中堅」など、３試合連続で同じオーダー。先発のドラフト１位・仲地礼亜投手が２連勝を目指す。

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・中野

３番・右・森下

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・左・島田

７番・捕・梅野

８番・遊・木浪

９番・投・ビーズリー

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・一・細川

４番・三・石川昂

５番・捕・宇佐見

６番・右・川越

７番・二・福永

８番・遊・龍空

９番・投・仲地

