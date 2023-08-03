岡林勇希が「2番・中堅」など3試合連続で同じスタメン 先発は2連勝を目指す仲地礼亜【中日】
2023年8月3日 17時23分
◇３日 中日―阪神（バンテリン）
両チームのスターティングメンバーが発表され、４カードぶりの勝ち越しを目指す中日は、安打数１２球団トップの岡林勇希外野手が「２番・中堅」など、３試合連続で同じオーダー。先発のドラフト１位・仲地礼亜投手が２連勝を目指す。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・島田
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・ビーズリー
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・川越
７番・二・福永
８番・遊・龍空
９番・投・仲地
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・島田
７番・捕・梅野
８番・遊・木浪
９番・投・ビーズリー
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・川越
７番・二・福永
８番・遊・龍空
９番・投・仲地
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