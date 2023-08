地元・横浜アリーナでツアーファイナルを迎えた小田和正 Photo by 岩佐篤樹

シンガー・ソングライターの小田和正が2日、地元横浜の横浜アリーナで、全国ツアー『明治安田生命Presents Kazumasa Oda Tour「こんどこそ、君と!!」』のファイナルを迎え、75歳11ヶ月で最年長アリーナツアーを完遂。昨年のツアーと今回の追加公演ツアーのトータルで45万人を動員した。

小田は昨年、約3年ぶりの全国アリーナツアーとして『Kazumasa Oda Tour 2022 「こんど、君と」』を開催し、全国15ヶ所計32公演で30万人を動員予定だった。しかし、自身の新型コロナウイルス感染や台風の影響でやむなく延期、中止した公演が一部あり、その振替公演を含む9会場18公演の追加公演ツアーを5月3日からスタートしていた。

ファイナル公演では割れんばかりの手拍子に迎えられ、「風を待って」からスタート。「最終日ということで、変に盛り上げようとするとコケるので、できるだけいつもと同じようにやろうと思ってましたが、やはり、なんと言っても最終日。みんなで思いっきり盛り上がっていきたいと思います!よろしくお願いします」とあいさつし、横浜アリーナはさらに大きな拍手に包まれた。

「言葉にできない」「たしかなこと」では水を打ったようにオーディエンスはその歌声に聴き入り、一転「キラキラ」で総立ちに。「ラブ・ストーリーは突然に」「風と君を待つだけ」「生まれ来る子供たちのために」といったライブの人気曲や、会場が一体化した「今日も どこかで」でも盛り上がりを見せた。

「みんなの歌う声が本当によく聞こえました。どうもありがとう」と感謝を伝えた小田は、「こんど、君と」「君住む街へ」で本編を終えた。

アンコールでは、フジテレビ系ドラマ『この素晴らしき世界』(毎週木曜 後10:00)主題歌の最新曲「what’s your message ?」や、地元横浜でのライブ定番曲「my home town」を歌唱。ラストは「こんど、君と」でフィナーレを迎え、エンドロールでは「また会えたらいいね」のメッセージを残した。

■明治安田生命 Presents Kazumasa Oda Tour 2023 「こんどこそ、君と!!」

最終公演セットリスト

01. 風を待って

02. 会いに行く

03. 愛を止めないで

04. 夏の日

05. 愛の唄

06. Moon River

07. 言葉にできない

08. たしかなこと

09. キラキラ

10. the flag

11. Yes-No

12. ラブ・ストーリーは突然に

13. 風と君を待つだけ

14. ナカマ

15. 生まれ来る子供たちのために

16. 今日も どこかで

17. こんど、君と

18. 君住む街へ

【アンコール】

EN1. what’s your message?

EN2. またたく星に願いを

EN3. YES-YES-YES

EN4. my home town

EN5. hello hello

EN6. また会える日まで

EN7. こんど、君と

