玩SFアクション映画シリーズ最新作『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(8月4日公開)より、主人公・ノア(吹替:中島健人)とエレーナ(吹替:仲里依紗)、オプティマスプライム(吹替:玄田哲章)が率いるオートボット、オプティマスプライマル(吹替:子安武人)率いるビーストら、メインキャラクターが大集合するシーンの日本語吹替版本編映像が解禁となった。

本作の舞台はオプティマスプライム率いるトランスフォーマーたちが地球に来て間もない「1994年」。今作で初登場となるゴリラの姿をしたトランスフォーマーのオプティマスプライマルは、何百年もの間、地球に身を潜めていたが、「ついに奴らに見つかった」と巨大な影が空を覆う。あらゆる星を丸呑みにして食べ尽くす、規格外サイズの最強・最悪の敵「ユニクロン」が地球を次の標的に動き出していたのだ。

危機に立ち向かうべく、プライムは仲間を集結させるが、ポルシェから変形するトランスフォーマーのミラージュに車中に閉じ込められ、意図せず戦いに巻き込まれた青年ノアに対し、オプティマスプライムは地球や人間に不信感を持っている様子。未だ信頼関係を築けない両者の前に、ハヤブサの姿をしたビースト型トランスフォーマーのエアレイザーが現れ、共闘を促す。

ユニクロン襲来で地球消滅が迫る中、ハヤブサ、チーター、サイなどの動物から変形するビースト型トランスフォーマーたちが躍動した姿を見せ、いよいよ最終決戦の火蓋が切って落とされる。

今回、解禁となったのは、時空の扉を開くキーを探してマチュピチュのジャングルへとやってきたノアたちの目の前に、ビーストたちが登場するシーン。激しい水しぶきをたてて川に降り立ち、ノアとエレーナたちの前に立ちはだかったのは、ゴリラ型のトランスフォーマー、オプティマスプライマル。雄叫びを上げながら大きく胸を叩き、「何者だ!」とノアたちを威嚇する。

そこへ「ドンキーコング!俺のダチから離れろ!」とノアの相棒・ミラージュ(吹替:藤森慎吾)が威勢よく現れたのもつかの間、背後から飛び掛かってきたのはチーター型のトランスフォーマー、チーター(吹替:高木渉)。さらにホイルジャック(吹替:武内駿輔)を物凄い勢いで突き飛ばしたのはサイ型のトランスフォーマー、ライノックス。そこへ、アーシー(吹替:ファイルーズあい)、オプティマスプライムも駆けつけ、「攻撃はやめろ!」と銃口を向けると、対抗するようにオプティマスプライマルも再び胸を叩いて互いに激しくにらみ合い、オートボットとビーストの二大勢力のバトルが今にも始まりそうなワンシーンだ。

シリーズで不動の人気を誇るオプティマスプライムの声を過去シリーズに引き続き玄田が務め、さらにシリーズで初登場となるビーストたちの吹替を“声優無法地帯”と呼ばれる声優たちのアドリブ合戦が一大ブームとなり、伝説化していたテレビアニメの声優陣(子安、高木)が続投、さらには同アニメシリーズから別の役ながらも柚木涼香、チョー、飛田展男らが出演することも話題となっている。日本語吹替版で音響監督を務めた岩浪美和も「久しぶりにビーストのみんなも帰ってきて、映画としてもいい出来だと思っています!」と太鼓判を押す日本語吹替版にも注目だ。

