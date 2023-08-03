『Mステ』激推しアニソンBEST20発表 スタジオで『【推しの子】』ED曲「メフィスト」＆『呪術廻戦』OP曲「青のすみか」生披露
2023年8月3日 08時00分 (8月3日 09時05分更新)
4日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』3時間半スペシャル（後6：30）では、「胸アツ！懐かし！涙の名シーン連発！ 視聴者1万人に聞いた、激推しアニメソングBEST20」を発表する。
VTR特集では、過去40年におよぶアニメ主題歌を、心に響く名シーンと共に一挙公開。『キャッツ・アイ』や『タッチ』、『シティーハンター』といった懐かしのアニメから、公開から半年で国内外合わせ観客動員数3千万人を突破した映画『THE FIRST SLAM DUNK』、老若男女に大人気のアニメ『進撃の巨人』や『SPY×FAMILY』まで、年代・性別を問わず人気を博し続けているアニメが続々登場する。さまざまな作品を彩ってきたオープニング曲、エンディング曲がアニメの名場面とともによみがえる。
スタジオでは、女王蜂が人気アニメ『【推しの子】』のED曲「メフィスト」をテレビ初披露、そして『呪術廻戦』「懐玉・玉折」のOPテーマ「青のすみか」を歌うキタニタツヤらが生パフォーマンスする。また、菅田将暉が歌った『STAND BY ME ドラえもん 2』の主題歌「虹」を、作詞作曲を手掛けた石崎ひゅーいがセルフカバーする。
■『ミュージックステーション』3時間半スペシャル出演者＆披露曲
石崎ひゅーい「虹」
Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO「LONGINESS REMIX」
関ジャニ∞「オオカミと彗星」
Kis-My-Ft2「ともに」
キタニタツヤ「青のすみか」
King & Prince「My Love Song」「彩り」
工藤静香「勇者の旗」
郷ひろみ×DJ KOO「人生シャバダバダー」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」
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サンボマスター「Future is Yours」
THE LAST ROCKSTARS
SHISHAMO 10YEARS THANK YOU!!!スペシャルメドレー「君と夏フェス～恋する～夏恋注意報」
女王蜂「メフィスト」
日向坂46「Am I ready?」
緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
※50音順
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キタニタツヤ「青のすみか」
King & Prince「My Love Song」「彩り」
工藤静香「勇者の旗」
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女王蜂「メフィスト」
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【動画】アニメ【推しの子】ED「メフィスト」MV＆THE FIRST TAKE映像
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