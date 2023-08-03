4日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』3時間半スペシャル（後6：30）では、「胸アツ！懐かし！涙の名シーン連発！ 視聴者1万人に聞いた、激推しアニメソングBEST20」を発表する。

VTR特集では、過去40年におよぶアニメ主題歌を、心に響く名シーンと共に一挙公開。『キャッツ・アイ』や『タッチ』、『シティーハンター』といった懐かしのアニメから、公開から半年で国内外合わせ観客動員数3千万人を突破した映画『THE FIRST SLAM DUNK』、老若男女に大人気のアニメ『進撃の巨人』や『SPY×FAMILY』まで、年代・性別を問わず人気を博し続けているアニメが続々登場する。さまざまな作品を彩ってきたオープニング曲、エンディング曲がアニメの名場面とともによみがえる。

スタジオでは、女王蜂が人気アニメ『【推しの子】』のED曲「メフィスト」をテレビ初披露、そして『呪術廻戦』「懐玉・玉折」のOPテーマ「青のすみか」を歌うキタニタツヤらが生パフォーマンスする。また、菅田将暉が歌った『STAND BY ME ドラえもん 2』の主題歌「虹」を、作詞作曲を手掛けた石崎ひゅーいがセルフカバーする。

■『ミュージックステーション』3時間半スペシャル出演者＆披露曲

石崎ひゅーい「虹」

Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO「LONGINESS REMIX」

関ジャニ∞「オオカミと彗星」

Kis-My-Ft2「ともに」

キタニタツヤ「青のすみか」

King & Prince「My Love Song」「彩り」

工藤静香「勇者の旗」

郷ひろみ×DJ KOO「人生シャバダバダー」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」

サザンオールスターズ「盆ギリ恋歌」 VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」の中から名曲披露

サンボマスター「Future is Yours」

THE LAST ROCKSTARS

SHISHAMO 10YEARS THANK YOU!!!スペシャルメドレー「君と夏フェス～恋する～夏恋注意報」

女王蜂「メフィスト」

日向坂46「Am I ready?」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

※50音順

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