Kroi、2年ぶり対バン企画『Dig the Deep』開催決定 クリープハイプ、nobodyknows+ら多彩な顔ぶれ
2023年8月2日 23時00分 (8月3日 00時05分更新)
5人組ミクスチャーバンド・Kroiが2日、今年11月から対バンツアー『Kroi Live Tour ”Dig the Deep” Vol.4』を開催すると発表した。
『Dig the Deep』は、Kroiが活動初期より行っている対バンライブ企画。今回は2021年11月以来、約2年ぶりの開催となり、東京、大阪、北海道、宮城、愛知、広島、福岡の全7公演が予定されている。
今回はTempalay、OKAMOTO’S、nobodyknows+、Nulbarich、Bialystocks、Ovall、クリープハイプと、ジャンルや活動スタイルの垣根を飛び越えた共演が実現する。
バンドは本ツアーを経て、2024年1月20日に日本武道館でのワンマン公演を迎える。
■『Kroi Live Tour ”Dig the Deep” Vol.4』日程
11月3日（金） 福岡・Zepp Fukuoka（ゲスト：Tempalay）
11月5日（日） 愛知・Zepp Nagoya（ゲスト：OKAMOTO’S）
11月12日（日） 東京・Zepp Haneda（ゲスト：nobodyknows+）
11月18日（土） 大阪・Zepp Namba（ゲスト：Nulbarich）
11月19日（日） 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO（ゲスト：Bialystocks）
11月26日（日） 宮城・仙台PIT（ゲスト：Ovall）
12月2日（土） 北海道・Zepp Sapporo（ゲスト：クリープハイプ）
11月3日（金） 福岡・Zepp Fukuoka（ゲスト：Tempalay）
11月5日（日） 愛知・Zepp Nagoya（ゲスト：OKAMOTO’S）
11月12日（日） 東京・Zepp Haneda（ゲスト：nobodyknows+）
11月18日（土） 大阪・Zepp Namba（ゲスト：Nulbarich）
11月19日（日） 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO（ゲスト：Bialystocks）
11月26日（日） 宮城・仙台PIT（ゲスト：Ovall）
12月2日（土） 北海道・Zepp Sapporo（ゲスト：クリープハイプ）
■『Kroi Live at 日本武道館』日程
2024年1月20日（土） 東京・日本武道館
2024年1月20日（土） 東京・日本武道館
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