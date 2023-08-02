本文へ移動

Kroi、2年ぶり対バン企画『Dig the Deep』開催決定　クリープハイプ、nobodyknows+ら多彩な顔ぶれ

2023年8月2日 23時00分 (8月3日 00時05分更新)
『Kroi Live Tour ”Dig the Deep” Vol.4』出演アーティスト

『Kroi Live Tour ”Dig the Deep” Vol.4』出演アーティスト

　5人組ミクスチャーバンド・Kroiが2日、今年11月から対バンツアー『Kroi Live Tour ”Dig the Deep” Vol.4』を開催すると発表した。
【写真】”深掘り”対バンツアー『Dig the Deep』を2年ぶりに開催するKroi
　『Dig the Deep』は、Kroiが活動初期より行っている対バンライブ企画。今回は2021年11月以来、約2年ぶりの開催となり、東京、大阪、北海道、宮城、愛知、広島、福岡の全7公演が予定されている。
　今回はTempalay、OKAMOTO’S、nobodyknows+、Nulbarich、Bialystocks、Ovall、クリープハイプと、ジャンルや活動スタイルの垣根を飛び越えた共演が実現する。
　バンドは本ツアーを経て、2024年1月20日に日本武道館でのワンマン公演を迎える。
■『Kroi Live Tour ”Dig the Deep” Vol.4』日程
11月3日（金）　福岡・Zepp Fukuoka（ゲスト：Tempalay）
11月5日（日）　愛知・Zepp Nagoya（ゲスト：OKAMOTO’S）
11月12日（日）　東京・Zepp Haneda（ゲスト：nobodyknows+）
11月18日（土）　大阪・Zepp Namba（ゲスト：Nulbarich）
11月19日（日）　広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO（ゲスト：Bialystocks）
11月26日（日）　宮城・仙台PIT（ゲスト：Ovall）
12月2日（土）　北海道・Zepp Sapporo（ゲスト：クリープハイプ）
■『Kroi Live at 日本武道館』日程
2024年1月20日（土）　東京・日本武道館
Kroi、メジャー2nd EP『MAGNET』3・29リリース＆詳細発表　収録曲の先行配信も決定
『ROCK IN JAPAN FES』全出演アーティスト110組発表　ゆず、Ado、関ジャニ∞、櫻坂46、YOASOBIら追加【全組掲載】
【写真】The Burning Deadwoodsの“共通項”を見出した1st アルバム『T.B.D.』
Homecomings、“強い曲”を集めた新作で見せる多彩さ「芯があればなにをやっても大丈夫」
Lucky Kilimanjaro「『人生の変化』を歌いたかった」“日常の変化”を乗りこなすダンスミュージックの新境地

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

音楽の新着

記事一覧