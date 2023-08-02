キャッチボールするメヒア

◇２日 中日―阪神（バンテリン）

両チームのスターティングメンバーが発表され、５連敗中の中日は、石川昂弥内野手が「４番・三塁」だった１日のカード初戦と同じオーダー。先発のウンベルト・メヒア投手は阪神戦２連勝、今季３勝目を目指す。

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・中野

３番・右・森下

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・左・ノイジー

７番・捕・坂本

８番・遊・木浪

９番・投・秋山

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・一・細川

４番・三・石川昂

５番・捕・宇佐見

６番・右・川越

７番・二・福永

８番・遊・龍空

９番・投・メヒア

