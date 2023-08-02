石川昂弥「4番・三塁」の初戦と同じスタメン 先発・メヒアは阪神戦2連勝、今季3勝目目指す【中日】
2023年8月2日 17時25分
◇２日 中日―阪神（バンテリン）
両チームのスターティングメンバーが発表され、５連敗中の中日は、石川昂弥内野手が「４番・三塁」だった１日のカード初戦と同じオーダー。先発のウンベルト・メヒア投手は阪神戦２連勝、今季３勝目を目指す。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・秋山
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・川越
７番・二・福永
８番・遊・龍空
９番・投・メヒア
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・秋山
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・川越
７番・二・福永
８番・遊・龍空
９番・投・メヒア
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