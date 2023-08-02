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石川昂弥「4番・三塁」の初戦と同じスタメン　先発・メヒアは阪神戦2連勝、今季3勝目目指す【中日】

2023年8月2日 17時25分

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キャッチボールするメヒア

キャッチボールするメヒア

◇２日　中日―阪神（バンテリン）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、５連敗中の中日は、石川昂弥内野手が「４番・三塁」だった１日のカード初戦と同じオーダー。先発のウンベルト・メヒア投手は阪神戦２連勝、今季３勝目を目指す。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・中野
３番・右・森下
４番・一・大山
５番・三・佐藤輝
６番・左・ノイジー
７番・捕・坂本
８番・遊・木浪
９番・投・秋山
【中日】
１番・左・大島
２番・中・岡林
３番・一・細川
４番・三・石川昂
５番・捕・宇佐見
６番・右・川越
７番・二・福永
８番・遊・龍空
９番・投・メヒア
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