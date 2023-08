今週(2023.7/21~7/27)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で9.3%減、TOP100の初登場作は15作(先週13作)となった。

13週連続1位はTVアニメ『【推しの子】』オープニング(OP)主題歌、YOASOBI「アイドル」(視聴回数1681.0万回)。視聴回数は前週比7.8%減となったものの、依然として2位の3倍以上という高い数値になっている。2位はJung Kookのソロデビューシングル「Seven(feat. Latto)」(同539.2万回)、3位は新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」(同368.8万回)、4位は女王蜂「メフィスト」(同285.4万回)と、前週と同じ順位になっている。

TOP30の3分の2以上の視聴回数が減少する中、7位(先週57位)にジャンプアップしたのは米津玄師「地球儀」(同242.1万回)。宮崎駿監督(※崎=たつさき)の10年ぶりの劇場版アニメ『君たちはどう生きるか』(公開中)の主題歌として書き下ろした楽曲だ。タイトルとポスター1点を発表した以外は、事前の情報を極力非公開にし、宣伝を一切行わないという異例のプロモーション方針も注目を集め、映画は公開から10日間で興行収入が36億円を突破する大ヒットとなっている。

同曲は7月26日にCDリリースされており、そのジャケットには宮崎監督による映画の“レイアウト原画”が使用されている。リリースを記念して「リイシューねこちゃんバス」が都内を走行。このバスはジブリ作品を思わせる飛行船のような外装に「地球儀」のジャケット、アオサギ、そしてリイシューねこちゃんのビジュアルが施されており、8月中旬にかけて全国をめぐる旅に出る。

11位(先週35位)に上昇したのは、Awich, NENE, LANA, MaRI, AI & ゆりやんレトリィバァによる「Bad B*tch 美学 Remix(Prod. Chaki Zulu)」(同181.0万回)。Awich、NENE、LANA、MaRIによる楽曲「Bad B*tch 美学」に新たにAI、ゆりやんレトリィバァが参加したリミックスバージョンだ。「Bad B*tch 美学」のオリジナルバージョンは今年5月に開催された国内最大規模のヒップホップ・フェスティバル『POP YOURS 2023』で披露され、そのパフォーマンスにシークレットゲストでAIが登場したことでも話題になった。

今回はさらに本作がラッパー・デビューとなるゆりやんレトリィバァが参加しており、パワフルにそれぞれの美学を表現。「全員の存在感、個性が強烈」「リリックが素晴らしい」「鳥肌が立つ」とコメント欄は6人のパフォーマンスを絶賛する声であふれている。

26位に初登場したのは、悠馬「look at the sea」(同122.8万回)。男性5人組YouTubeコムドットのメンバーゆうまは、今年5月に「カーテン」でアーティスト“悠馬”としてメジャーデビューを飾っており、本作は第2弾デジタルシングルとなる。7月24日のリリースに併せて、本人・コムドットゆうたが出演するミュージックビデオもコムドット YouTubeチャンネルにて公開された。LAと日本で撮影され、爽やかなメロディーにのせて、忙しい毎日を送る“ゆうた”を、悠馬が海へ連れ出すストーリーになっている。同曲は、コムドットが初の総合プロデュースを務めたライブイベント『Creator Dream Fes ~produced by Com.~』(7月27日:東京ドーム/ABEMA PPV ONLINE LIVEにて独占生配信)で歌唱された。

