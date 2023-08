人気グループ・Kis-My-Ft2とKing & Princeが、4日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』3時間半スペシャル(後6:30)出演を前にコメントを寄せた。

Kis-My-Ft2は、メンバーの北山宏光が8月末をもってグループ卒業、ジャニーズ事務所退所を控えており、7人での『Mステ』出演は今回が最後。あす3日にリリース(ジャニーズショップ オンラインストア限定)するスペシャルシングル「ともに」を披露する。

同曲は、これまで支えてくれたファン、応援してくれた人たちへの感謝の気持ちを込め、メンバー7人全員で作詞を手がけ、ミュージックビデオも楽曲の制作過程のドキュメンタリーをはじめ、メンバーの今、リアルな想いや表情が詰め込まれている。

楽曲制作について玉森裕太は「歌割り、曲名など全部7人で話し合って決めました。いろいろ案があった中で、横尾(渉)さんの案の『ともに』を曲名にしました」と説明。二階堂高嗣は「思い出を振り返りながら歌詞を作ったので、昔あんなことでケンカしたよね、など振り返ることができました」と明かした。

7人で最後のMステ出演について藤ヶ谷太輔は「大切に大切に楽しみます。心を込めてパフォーマンスできれば」と話し、北山は「デビュー前からメンバーと出させていただいたMステ。たくさんの思い出とともに歌わせていただきます」と伝え、「今後とも6人をよろしくお願い致します」と呼びかけた。

King & Princeは、メンバーの高橋海人(※高=はしごだか)主演で昨年10月期に放送されたドラマ『ボーイフレンド降臨!』の主題歌「彩り」、さらに16日発売のニューアルバム『ピース』のリード曲「My Love Song」をスペシャルメドレーで披露する。

初披露となる「My Love Song」は、King & Princeが老若男女すべての人に届ける王道ラブソング。高橋は「誰が相手でも共感できるような愛をつづった歌詞です。君と僕の恋愛だけではなく、親と子、長く愛し合う夫婦、犬など、いろんな愛を深く表現したいとたくさん話し合いました」と楽曲制作を振り返った。

永瀬廉は「『My Love Song』『彩り』の2曲をやらせていただきます。『ミュージックステーション』さんの力をお借りして、アルバム発売とKing & Princeの5周年をファンの皆さんと一緒に盛り上げられるよう、精一杯パフォーマンスしたいと思います」と意気込んでいる。

5年ぶりのMステ出演となるサザンオールスターズは、デビュー45周年を記念して3ヶ月連続リリースする第1弾曲「盆ギリ恋歌」と、きょう2日に配信された第2弾曲「歌えニッポンの空」を披露。さらに、VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」の中から“あの名曲”も演奏する。

YOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L’Arc〜en〜Ciel)、SUGIZO(LUNA SEA/X JAPAN)、MIYAVIからなるロックバンド・THE LAST ROCKSTARSは民放初登場。まだ楽曲名は発表されていないが、生パフォーマンスに注目が集まる。

■『ミュージックステーション』3時間半スペシャル出演者&披露曲

石崎ひゅーい「虹」

Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO「LONGINESS REMIX」

関ジャニ∞「オオカミと彗星」

Kis-My-Ft2「ともに」

キタニタツヤ「青のすみか」

King & Prince「My Love Song」「彩り」

工藤静香「勇者の旗」

郷ひろみ×DJ KOO「人生シャバダバダー」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」

サザンオールスターズ「盆ギリ恋歌」 VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」の中から名曲披露

サンボマスター「Future is Yours」

THE LAST ROCKSTARS

SHISHAMO 10YEARS THANK YOU!!!スペシャルメドレー「君と夏フェス~恋する~夏恋注意報」

女王蜂「メフィスト」

日向坂46「Am I ready?」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

※50音順

