『ブリリア ショートショートシアター オンライン(BSSTO)』は真夏のホラーショート特集を配信

ショートフィルム専門のオンラインシアター「ブリリア ショートショートシアター オンライン(BSSTO)」(運営:ビジュアルボイス)は、『真夏のホラーショート特集』を、きょう2日から5週連続公開する。

『マンマ・ミーア!』『Mank/マンク』のアマンダ・サイフリッド主演『スキン・アンド・ボーン』をはじめ、『ショートショート フィルムフェスティバル & アジア』(SSFF & ASIA)で入選したカナダ、日本、ニュージーランド、オランダといった世界のホラーショートをラインアップ。猛暑をひんやり過ごせる作品がそろった。

■8月2日~『安置所に幽霊は出ない』 (No Ghost in the Morgue)

監督: Marilyn Cooke/カナダ/2022/ドラマ/16:00

医学生のケイティは母と祖母と同じ外科医を目指しているが、初めての手術でトラブルが起こり遺体安置所でインターンをする事に。ユニークな同僚と”動かぬ患者”を対応をしながら、ケイティは夢に出る祖母の魂、さらには自分自身と向き合う重要な時を迎える。

■8月9日~『NEW GENERATION / 新世代』(New Generation)

監督:三重野広帆/日本/2022/ホラー/24:46

それは、ある日突然やってきた。恋愛経験のない男性社員佐藤のもとに、新入社員の星野ひかりが配属された。星野の理解できない行動の数々に、佐藤は彼女のことをエイリアンだと疑い、観察を始めるが…。

■8月16日~『シェアハウス』(The Flat )

監督: Conor Bowden/ニュージーランド/2022/ホラー/13:22

オークランドにあるシェアハウスで起こる破滅的な一夜を描いた作品。ルームメイトの二人が共用スペースの使い方で争っている中、3人目の住人は人知れずこの家に住む幽霊と戦っていた。この2つの争いが交差する時物語は致命的な結末へと動き出す。

■8月23日~『スキン・アンド・ボーン』(Skin and Bone)

監督:Eli Powers/アメリカ/2022/ホラー/17:20

クリスチャンは隠とんした生活を送る女性セリーナが経営する人里離れた農場での仕事を確保するが、次第に農場にいる動物の身体の中に閉じ込められた男の恐ろしい悪夢に悩まされるようになる。この予言的な夢に苦しめられ、精神的にも肉体的にも追い詰められたクリスチャンは、セリーナへの不信感を募らせていく。正気を失い、暗闇に襲われる中、最終的にはどんなに暴力的で恐ろしい結末になろうとも自分の直感を信じることを決意する。

■8月30日~『シールド』(Shielded)

監督:Jan Verdijk/オランダ/2021/ホラー/21:15

世界的パンデミックの中、誰が信用できるのか?孤立を余儀なくされた2人の若い姉妹は、2人を助けようとする男を信じることができない。

※各作品の配信期間は3ヶ月(https://sst-online.jp/magazine/14040/)

