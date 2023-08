ワーナー・ブラザーズ (C)ORICON NewS inc.

米国の大手映画スタジオ、ワーナー ブラザースは現地時間1日、原爆の画像をフィーチャーした「#Berbenheimer」のSNS投稿に関して、「ワーナー ブラザースは、最近の無神経なソーシャルメディアへの関与を遺憾に思っています。スタジオとしては心よりお詫び申し上げます」といった内容の声明を発表した。問題のX(旧Twitter)への投稿はすでに削除されている。

米国では、現地時間7月21日、同日公開された映画『バービー』(配給:ワーナー ブラザース)と映画『オッペンハイマー(原題)』(配給:ユニパーサル・ピクチャーズ)の両作品を観ることを推奨するファンによるムーブメント(#Barbenheimer)の中で、原爆の画像とバービーの画像をコラージュしたファンアートが多数SNS上にアップされ、中にはTシャツにプリントして販売する動きも過熱。

そんな中、核の炎を背景に『オッペンハイマー』の主演俳優キリアン・マーフィーが、『バービー』に主演するマーゴット・ロビーを肩に担いだファンメイドポスターの投稿に、映画『バービー』のアメリカ本社の公式アカウントが「 “It’s going to be a summer to remember.”(忘れられない夏になりそう)」と、ウィンクとハートのマークを付けてリプライ。

公式アカウントによるリアクションに対して、日本で批判の声が高まる中、日本時間7月31日に日本法人であるワーナープラザースジャパンは、「映画『バービー』のアメリカ本社の公式アカウントの配慮に欠けた反応は、極めて遺憾なものと考えており、この事態を重く受け止め、アメリカ本社に然るべき対応を求めています。この配慮に欠けた一連の反応について、不快な思いをされた方々には、お詫び申し上げます」と声明を発表していた。

映画『バービー』(8月11日公開)は、60年以上に渡って世界中で販売されているバービー人形を題材にした映画で、原爆の要素は全くないのだが、映画『オッペンハイマー』(日本公開未定)は、クリストファー・ノーラン監督が「原爆の父」と呼ばれる米国の物理学者J・ロバート・オッペンハイマーの生涯とその時代について描いた作品。米国では『バービー』との相乗効果なのか予想を上回る興行収入と、高い評価を得ている一方、原爆の父の物語でありながら、その原爆の被害にあった日本人が映画内にまったく出てこない点を指摘する声も上がっている。

