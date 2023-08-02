世界ユニバーシティー夏季大会第５日は１日、中国の成都で行われ、柔道の団体で日本は男女ともに金メダルを獲得した。競泳の女子４００メートル個人メドレーの梶本一花（枚方ＳＳ）も優勝した。男子４００メートル自由形の井本一輝（イトマン東京）、女子４００メートルリレーの日本はともに３位に入った。

卓球団体では女子が銀メダル、男子が銅メダルを取った。（共同）

