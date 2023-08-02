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大谷、６試合連続安打 吉田３番、鈴木は先発外
【アトランタ共同】米大リーグは１日、各地で行われ、エンゼルスの大谷は敵地アトランタでのブレーブス戦に...
8月2日
メッツのバーランダー投手が移籍 トレード期限、アストロズに復帰
【ニューヨーク共同】米大リーグは１日、トレード期限を迎え、昨季３度目のサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）...
メッツ千賀、次回登板は３日 敵地でのロイヤルズ戦
米大リーグ、メッツの千賀滉大の次回登板が２日午後７時１０分（日本時間３日午前９時１０分）開始の敵地で...
ウッズ、ＰＧＡ理事就任 ＬＩＶゴルフと統合する米ツアー
【ニューヨーク共同】米男子ゴルフのＰＧＡツアーは１日、元世界ランキング１位のタイガー・ウッズ（米国）...
パラ競泳の窪田、パリ出場枠獲得 男子１００メートル背泳ぎで銀
【マンチェスター（英国）共同】パラ競泳の世界選手権第２日は１日、英国のマンチェスターで行われ、男子で...
ＦＷマネがアルナスル移籍 サウジでロナルドと同僚に
【ロンドン共同】サッカーのサウジアラビア・プロリーグでポルトガル代表ＦＷロナルドの所属するアルナスル...