THE KEBABSと初の2マン公演を実現するa flood of circle

佐々木亮介(Vo&Gt)がフロントマンを務める4人組ロックバンド・a flood of circle(以下、フラッド)とTHE KEBABSが1日、初の2マンライブ『a flood of circle VS. THE KEBABS』を、東京・恵比寿LIQUIDROOMで10月2日に開催すると発表した。

開催日の10月2日は、佐々木の誕生日当日。昨年はソロ名義でのワンマンライブ『佐々木亮介生誕祭〜月まで胴上げ』を開催していたが、今年の“生誕祭”は、自身が活動をともにする2バンドによる“対バン”イベントとなった。

両バンドはこれまで、フラッド主催のイベント『A FLOOD OF CIRCUS 2019』や、音楽フェス『OTODAMA'22〜音泉魂〜』での“ダブルヘッダー”はあったものの、2マン形式での“直接対決”は今回が初となる。

佐々木自身は過去に、『The Deep Blue Night -AFOC vs 佐々木亮介-』(2016年開催)や『a flood of circle vs SATETSU vs 佐々木亮介「Acoustic Night 2020」』(2020年開催)と、バンド/ソロ名義/ユニット名義で出演するイベントを行ってきており、ときには自身がステージ上に立ち続けることをネタ的に笑ってきた。今回のイベントは、そんな佐々木にとって3年ぶり3回目の“出っぱなし”イベントにもなっている。

■『a flood of circle VS. THE KEBABS』日程

10月2日(月) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

■a flood of circle『HAPPY YAPPY BLOOD HUNT』日程

9月15日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO(ワンマン)

9月17日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO(ワンマン)

10月25日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO(ゲスト:ストレイテナー)

10月26日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO(ワンマン)

■THE KEBABSライブ情報

8月2日(水) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA(※SOLD OUT)

『THE SUN ALSO RISES vol.210』(出演:THE KEBABS、キツネツキ)

8月28日(月) 東京・新代田FEVER

『多次元制御機構よだか 公開演習』(※THE KEBABSはオープニングアクト)

8月28日(月) 東京・新代田FEVER

『THE KEBABS 夏友』(出演:THE KEBABS、多次元制御機構よだか、ONIGAWARA)

9月21日(木) 宮城・仙台GIGS

『ロックのほそ道』(出演:THE KEBABS、SPITZ、go!go!vanillas、フラワーカンパニーズ)

関連キーワード 音楽