石川昂弥

◇１日 中日―阪神（バンテリン）

両チームのスターティングメンバーが発表された。４連敗中の中日は脚の張りでスタメンから外れていた石川昂弥内野手が「４番・三塁」で６試合ぶりにスタメン復帰。先発の小笠原慎之介投手は今季７勝目を目指す。

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・中野

３番・右・森下

４番・一・大山

５番・三・佐藤輝

６番・左・ノイジー

７番・捕・梅野

８番・遊・木浪

９番・投・西純

【中日】

１番・左・大島

２番・中・岡林

３番・一・細川

４番・三・石川昂

５番・捕・宇佐見

６番・右・川越

７番・二・福永

８番・遊・龍空

９番・投・小笠原

