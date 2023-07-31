『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』洋画アニメ歴代2位に浮上
2023年7月31日 20時22分 (7月31日 21時05分更新)
4月28日の公開から14週連続、全国映画動員ランキングトップ10入り（興行通信社調べ）の大ヒット上映が続く『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』。日本の興行成績は、7月30日時点で133.9億円（動員938万9608人）を突破し、国内における洋画アニメ作品の歴代興行成績で『アナと雪の女王2』を抜いて2位に浮上した（1位は『アナと雪の女王』）。
日本で公開された全てのアニメ作品の歴代興行成績で14位に、日本で公開された全作品の歴代興行成績で25位にそれぞれ浮上。14週目の週末3日間（7月28日～30）の興行成績は8425万5780円（動員6万3405人）で全国映画動員ランキングで5位に入る根強い興行が続いており、8月4日からは新たに入場者プレゼントの配布が決定するなど、まだまだ成績を伸ばしそうだ。
海外においては、7月30日時点での全米興行収入は5億7414万1680ドル（約810億円）、歴代興行成績14位。全世界における興行収入は13億5041万3680ドル（約1905億円）に達し、歴代興行成績で15位まで上昇している（IMDB調べ、1ドル＝141.09円換算）。
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