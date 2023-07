ART-SCHOOL LP『REQUIEM FOR INNOCENCE』ジャケット

ロックバンド・ART-SCHOOLが31日、アルバム『REQUIEM FOR INNOCENCE』と『LOVE/HATE』の2作品のリイシュー盤としてリリースすると発表した。『レコードの日2023』の限定盤として11月3日に発売される両作品は、ART-SCHOOLにとってキャリア初のLP化作品となる。

今回LP化する『REQUIEM FOR INNOCENCE』は、2002年11月に発売された1stアルバム。メジャーデビュー曲「DIVA」を含む全12曲が収録され、甘美なメロディーと、鋭利でダイナミックな轟音ギターサウンドによる陶酔感、疾走感でシーンに衝撃を与えた。

そして『LOVE/HATE』は、その1年後の2003年11月にリリースされた14曲収録の2ndアルバム。ポストグランジやシューゲイジングなサウンドテクスチャーなど、木下理樹(Vo&Gt)が描く世界観と音像によって、バンドとしての立ち位置を確立した1枚になる。

リイシュー盤では両作ともに2枚組のLPとなり、木下によるコメントも掲載。さらに、同時購入者に向けた法人特典も用意され、後日詳細が発表される。

■『REQUIEM FOR INNOCENCE』(2枚組LP盤)収録曲

▼Side A

01. BOY MEETS GIRL

02. リグレット

03. DIVA

▼Side B

01. 車輪の下

02. メルトダウン

03. サッドマシーン

▼Side C

01. 欲望の翼

02. アイリス

03. フラジャイル

▼Side D

01. foolish

02. シャーロット

03. 乾いた花

■『LOVE/HATE』(2枚組LP盤)収録曲

▼Side A

01. 水の中のナイフ

02. EVIL

03. モザイク

04. BUTTERFLY KISS

▼Side B

01. イノセント

02. アパシーズ・ラスト・ナイト

03. LOVE/HATE

04. ジェニファー'88

▼Side C

01. BELLS

02. SKIRT

03. UNDER MY SKIN

▼Side D

01. プールサイド

02. しとやかな獣

03. SONNET

■ART-SCHOOLプロフィール

2000年結成。メンバーの交代などを経て、2012年より現在の「第3期」として活動を開始した。

メンバーは、木下理樹(Vo&Gt)、戸高賢史(Gt)。

サポートメンバーは、中尾憲太郎(Ba/ex.NUMBER GIRL)、藤田勇(Dr/MO'SOME TONEBENDER)が務める。

2015年にはクリエイティブチーム・Warszawa-Labelを設立し、結成20周年を越えた現在も精力的に活動を続けている。

木下の体調不良によって2019年春より活動休止を余儀なくされたが、2022年7月に『Just Kids .ep』をリリースして復活。2023年6月14日には、10枚目のフルアルバム『luminous』を発表し、東名阪ツアー『TOUR 2023「luminous」』を行った。

関連キーワード 音楽