まもなく結成50周年を迎える3人組バンド・THE ALFEEが29・30日の両日、横浜アリーナで夏恒例イベント『THE ALFEE 2023 Summer Genesis of New World 風の時代★夏』を開催し、2日間のべ2万4000人のファンの前で最新曲「鋼の騎士Q/Never Say Die」など計38曲を披露した。

大きな節目を前に、4月から7月にかけては春のコンサートツアー全27本を開催。5月には東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『グランマの憂鬱』の主題歌シングル「鋼の騎士Q」をリリースし、オリコン週間シングルランキングで2位に初登場、シングル57作連続TOP10入りの偉業を果たしたばかり。

立ち止まることなく、精力的な活動を続けながら迎えた結成50周年の夏、60代ラストイヤーのTHE ALFEEは熱いステージを繰り広げた。

坂崎幸之助(69)「横浜アリーナの夏イベは2021年に無観客でやらせてもらいました。それに比べ今夜は夢のような世界、最高ということです」

桜井賢(68)「本当に毎日暑くて皆さんも大変だと思いますが、この暑い中みんなで外よりも熱い夜をありがとうございました」

高見沢俊彦(69)「結成時が1973年、かなり長いですね。考えてみると、ここまで失ったものそれは若さ。その代わりに積み重ねてきた時間、経験値があります。諦めずこの道を歩いてきて皆に出逢えて本当に良かったです。これからの僕たちにどのくらいの時間があるかわからないけど、できる限り3人でステージに立ち続けるつもりです。

もうしばらく僕らにお付き合いください。もちろんまだまだ先は長い、未だゴールは見えずです。古希を恐れずまっしぐら!全国から集まってくれて本当にありがとう。この秋それぞれの街でまた会いましょう。風の時代はまだまだ続きます」

本公演をもってコンサート通算本数は2864本となり、自身の持つ日本のバンドの最多記録を更新。10月からは秋の全国ツアー、12月23・24には東京・日本武道館、同29日に大阪城ホールでの冬の公演も決定している。

