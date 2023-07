神奈川・日産スタジアムで男性限定ライブ『UVERworld KING’S PARADE 男祭りREBORN at NISSAN STADIUM 6 VS 72000』を開催したUVERworldのTAKUYA∞

6人組ロックバンド・UVERworldが30日、神奈川・日産スタジアムで男性限定ライブ(通称『男祭り』)『UVERworld KING’S PARADE 男祭りREBORN at NISSAN STADIUM 6 VS 72000』を開催した。2019年に開催し、男性限定ライブ動員数の日本記録となっていた東京ドーム公演(4万5000人動員)を大幅に上回り、自ら記録を塗り替えた。

「FINAL」とした『男祭り』東京ドーム公演から約3年半。「REBORN」と銘打ち、満を持して開催された日産スタジアム公演は見事に完売。会場は、この日を待ち望んだ7万2000人のCrew(ファンの総称)で埋め尽くされた。ライブが始まる前からどこからともなく自然発生的に「男!男!」という男子校のノリのようなコールが連呼され、開演前から異様な盛り上がりを見せた。大合唱のカウントダウンの後、TAKUYA∞(Vo)、克哉(G)、彰(G)、信人(B)、真太郎(Dr)、誠果(Sax)が姿を現し、『男祭り』の幕が開けた。

真太郎のドラムソロから「Don't Think.Feel」の演奏がスタート。サビではTAKUYA∞(Vo)の「歌えー!」という声に応えて、7万2000人の野太い声が空気をふるわせ、続く「ナノ・セカンド」ではリズムに合わせて波打つように観客が飛び跳ねる。「7th Trigger」「Fight For Liberty」では一糸乱れぬ手拍子がスタジアム内に響いた。

真太郎は「(『男祭り』は)2019年の東京ドームをやって以来。あれで終わったと思ったけど、戻ってきたぞ!」と最上段まで埋め尽くされた会場を見渡し満面の笑み。東京ドーム公演で聞いた「『男祭り』の声援が忘れられなかった。今日はそれ以上の、みんなの最高の声を聞きたいと思ってます。いけますか!」と自ら上裸になってCrewをあおった。

序盤から既にフルパワーというTAKUYA∞は「こんな自分、見たことないよ。きょうは本当に解き放たれてる」と晴れやかな表情を見せる。「外で音漏れを楽しんでる女子Crewたち、いるんでしょ?聞こえるようにやるからね!お前ら、聞こえるように頼むな。馬鹿げた祭りを始めようぜ!」と挑発的なメッセージを叩きつけ、「VICTOSPIN」「WE ARE GO」に突入。「Wizard CLUB」「激動」「RANGE」「BABY BORN & GO」「REVERSI」と立て続けに演奏し、Crewも負けじと声を張り上げ、高々と拳を掲げた。

■7万2000人の熱い思いがほとばしる!「MONDO PIECE」で『男祭り』の真骨頂

メンバーたちからの“音のメッセージ”として「Massive」を届けた後、山田孝之&愛笑むと「来鳥江」を披露して後半戦へ。夕闇の中での「One stroke for freedom」では、観客一人ひとりに配られたライトが輝き、7万2000人の鮮やかな光が会場内を照らした。続く「Don't Think.Sing」では「どっちがこの瞬間に魂を震わせて声を出して、情熱的に最後まで立っていられるかの勝負になるな!考えるな、歌え!」というTAKUYA∞の言葉に触発されたCrewが咆哮(ほうこう)した。

「PRAYING RUN」の演奏前には、TAKUYA∞がライブ前のミートアンドグリートで義足のCrewに会ったことを紹介。会場内にいるその人に呼びかけるように「一緒に走ろうぜ。身体的に走ってる、走ってないの話じゃない。心が止まってるか、止まってねぇかの話なんだよ!」とこの曲に込めた思いを伝え、いくつもの逆境を乗り越えてきた「俺が歌うから意味があんだよ!こんな大事な時に俺にしか歌えない曲」と感情をあふれさせた。

途中のMCでは、TAKUYA∞が日産スタジアムで『男祭り』を開催した真意を明かした。コロナ禍で満足な音楽活動ができない中でも、UVERworldは配信ライブを行うなど歩みを止めなかった。その中で「日産スタジアムでライブをやりたい」という思いが芽生えてきたという。TAKUYA∞は「(東京ドームで)ファイナルって言っちゃったのに『男が二言?前言撤回?カッコ悪いな。でもやりてぇな』って3年間感じてた」と葛藤があったという。

しかし「『男祭りはもうやらないです』って何かちっぽけに感じた。理由を考えるのも嫌だった」と本音を明かし、「本気で思っても行けないところはある。行こうと思えば行けるところくらい行けって思ったの」と開催を決意した背景を語った。「別に暗くなった日本を元気づけたい訳ではない。ただやりいからやるだけです!それでいいんだよ。(だから)お前らのやりたいことやれよ」とCrewに呼びかけた。

終盤は「EN」「Theory」「AFTER LIFE」と人気曲が続き、最後は「MONDO PIECE」を披露。誰からともなく両隣りの観客と肩を組み、左右に揺れながらバンドの演奏に合わせて大合唱。愚直なまでに熱い思いをぶつけ合う、『男祭り』の真骨頂とも言える瞬間だった。

“REBORN”というタイトルにふさわしく、約3年半の時を経て新たに生まれ変わったUVERworldの『男祭り』。記憶にも記録にも残るライブを経て、次はどんな景色を見せてくれるのか。ファンの期待は膨らむばかりだ。

■セットリスト

SE ENIGMASIS~ドラムソロ

01. Don't Think.Feel

02. ナノ・セカンド(ショート)

03. 7th Trigger

04. Fight For Liberty(ショート)

05. KINJITO(ショート)

06. FINALIST

07. VICTOSPIN

08. WE ARE GO(ショート)

09. Wizard CLUB(ショート)

10. 激動

11. RANGE(ショート)

12. BABY BORN & GO(ショート)

13. REVERSI

14. 23ワード

15. ビタースウィート

16. Massive

17. 来鳥江

18. One stroke for freedom

19. Don't Think.Sing

20. PRAYING RUN

21. Touch off

22. 零 HERE

23. IMPACT

24. EN

25. Theory

26. AFTER LIFE

27. MONDO PIECE

■UVERworld『男祭り』の歴史

11年11月1日:滋賀・B-FLAT 230人完売

12年7月12日:大阪・Zepp Namba 2400人(500枚を残し完売せず)

12年7月26日:東京・Zepp DiverCity 2700人完売

13年2月28日:東京・Zepp DiverCity 2700人完売

13年10月1日:東京・SHIBUYA-AX 1500人完売

13年12月26日:東京・日本武道館 1万人完売

15年1月10日:神奈川・横浜アリーナ 1万4000人完売

15年9月13日:兵庫・ワールド記念ホール 8000人完売

17年2月11日:埼玉・さいたまスーパーアリーナ 2万3000人完売

18年12月21日:神奈川・横浜アリーナ 1万4000人完売

19年12月20日:東京・東京ドーム 4万5000人完売【日本記録】

23年7月30日:神奈川・日産スタジアム 7万2000人完売【日本記録更新】

関連キーワード 音楽