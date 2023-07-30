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【F1】角田裕毅が快走で10位　8レースぶり今季3度目の入賞　フェルスタッペンが8連勝[第13戦ベルギーGP]

2023年7月30日 23時27分

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アルファタウリの角田裕毅（ⓒRedBull　Content　Pool)　

アルファタウリの角田裕毅（ⓒRedBull　Content　Pool)　

◇３０日　Ｆ１第１３戦ベルギーＧＰ決勝（スパフランコルシャンサーキット）
　アルファタウリの角田裕毅が今季自己ベストの１０位に入り、第４戦アゼルバイジャンＧＰ以来、８レースぶり（中止になったエミリアロマーニャＧＰを除く）に入賞を果たした。１１番グリッドからスタートし、１周目に８番手に浮上。その後も順調なペースでレース前半戦には数台の追い抜きにも成功し、一時は６番手を走行した。入賞は今季３度目。
　優勝はレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が飾り、連勝を８に伸ばした。今季１０勝目でレッドブルはチームとしてＦ１記録を更新する１３連勝を果たした。２位にはチームメートのセルジオ・ペレス（メキシコ）が入り、３位にはフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が食い込んだ。
　　◇　　◇　　◇
◆Ｆ１第１３戦ベルギーＧＰ決勝暫定結果
１・マックス・フェルスタッペン（レッドブル）
２・セルジオ・ペレス（レッドブル）
３・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
４・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
５・フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）
６・ジョージ・ラッセル（メルセデス）
７・ランド・ノリス（マクラーレン）
８・エステバン・オコン（アルピーヌ）
９・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１０・角田裕毅（アルファタウリ）
１１・ピエール・ガスリー（アルピーヌ）
１２・バルテリ・ボッタス（アルファロメオ）
１３・周冠宇（アルファロメオ）
１４・アレクサンダー・アルボン（ウィリアムズ）
１５・ケビン・マグヌッセン（ハース）
１６・ダニエル・リカルド（アルファタウリ）
１７・ローガン・サージェント（ウィリアムズ）
１８・ニコ・ヒュルケンベルグ（ハース）
リタイア・カルロス・サインツ（フェラーリ）
リタイア・オスカー・ピアストリ（マクラーレン）
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