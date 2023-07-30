【F1】角田裕毅が快走で10位 8レースぶり今季3度目の入賞 フェルスタッペンが8連勝[第13戦ベルギーGP]
2023年7月30日 23時27分
◇３０日 Ｆ１第１３戦ベルギーＧＰ決勝（スパフランコルシャンサーキット）
アルファタウリの角田裕毅が今季自己ベストの１０位に入り、第４戦アゼルバイジャンＧＰ以来、８レースぶり（中止になったエミリアロマーニャＧＰを除く）に入賞を果たした。１１番グリッドからスタートし、１周目に８番手に浮上。その後も順調なペースでレース前半戦には数台の追い抜きにも成功し、一時は６番手を走行した。入賞は今季３度目。
優勝はレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が飾り、連勝を８に伸ばした。今季１０勝目でレッドブルはチームとしてＦ１記録を更新する１３連勝を果たした。２位にはチームメートのセルジオ・ペレス（メキシコ）が入り、３位にはフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が食い込んだ。
◇ ◇ ◇
◆Ｆ１第１３戦ベルギーＧＰ決勝暫定結果
１・マックス・フェルスタッペン（レッドブル）
２・セルジオ・ペレス（レッドブル）
３・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
４・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
５・フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）
６・ジョージ・ラッセル（メルセデス）
７・ランド・ノリス（マクラーレン）
８・エステバン・オコン（アルピーヌ）
９・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１０・角田裕毅（アルファタウリ）
１１・ピエール・ガスリー（アルピーヌ）
１２・バルテリ・ボッタス（アルファロメオ）
１３・周冠宇（アルファロメオ）
１４・アレクサンダー・アルボン（ウィリアムズ）
１５・ケビン・マグヌッセン（ハース）
１６・ダニエル・リカルド（アルファタウリ）
１７・ローガン・サージェント（ウィリアムズ）
１８・ニコ・ヒュルケンベルグ（ハース）
リタイア・カルロス・サインツ（フェラーリ）
リタイア・オスカー・ピアストリ（マクラーレン）
１・マックス・フェルスタッペン（レッドブル）
２・セルジオ・ペレス（レッドブル）
３・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
４・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
５・フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）
６・ジョージ・ラッセル（メルセデス）
７・ランド・ノリス（マクラーレン）
８・エステバン・オコン（アルピーヌ）
９・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１０・角田裕毅（アルファタウリ）
１１・ピエール・ガスリー（アルピーヌ）
１２・バルテリ・ボッタス（アルファロメオ）
１３・周冠宇（アルファロメオ）
１４・アレクサンダー・アルボン（ウィリアムズ）
１５・ケビン・マグヌッセン（ハース）
１６・ダニエル・リカルド（アルファタウリ）
１７・ローガン・サージェント（ウィリアムズ）
１８・ニコ・ヒュルケンベルグ（ハース）
リタイア・カルロス・サインツ（フェラーリ）
リタイア・オスカー・ピアストリ（マクラーレン）
おすすめ情報