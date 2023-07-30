アルファタウリの角田裕毅（ⓒRedBull Content Pool)

◇３０日 Ｆ１第１３戦ベルギーＧＰ決勝（スパフランコルシャンサーキット）

アルファタウリの角田裕毅が今季自己ベストの１０位に入り、第４戦アゼルバイジャンＧＰ以来、８レースぶり（中止になったエミリアロマーニャＧＰを除く）に入賞を果たした。１１番グリッドからスタートし、１周目に８番手に浮上。その後も順調なペースでレース前半戦には数台の追い抜きにも成功し、一時は６番手を走行した。入賞は今季３度目。

優勝はレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が飾り、連勝を８に伸ばした。今季１０勝目でレッドブルはチームとしてＦ１記録を更新する１３連勝を果たした。２位にはチームメートのセルジオ・ペレス（メキシコ）が入り、３位にはフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が食い込んだ。

◇ ◇ ◇

◆Ｆ１第１３戦ベルギーＧＰ決勝暫定結果

１・マックス・フェルスタッペン（レッドブル）

２・セルジオ・ペレス（レッドブル）

３・シャルル・ルクレール（フェラーリ）

４・ルイス・ハミルトン（メルセデス）

５・フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）

６・ジョージ・ラッセル（メルセデス）

７・ランド・ノリス（マクラーレン）

８・エステバン・オコン（アルピーヌ）

９・ランス・ストロール（アストンマーティン）

１０・角田裕毅（アルファタウリ）

１１・ピエール・ガスリー（アルピーヌ）

１２・バルテリ・ボッタス（アルファロメオ）

１３・周冠宇（アルファロメオ）

１４・アレクサンダー・アルボン（ウィリアムズ）

１５・ケビン・マグヌッセン（ハース）

１６・ダニエル・リカルド（アルファタウリ）

１７・ローガン・サージェント（ウィリアムズ）

１８・ニコ・ヒュルケンベルグ（ハース）

リタイア・カルロス・サインツ（フェラーリ）

リタイア・オスカー・ピアストリ（マクラーレン）