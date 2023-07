THE KEBABS『熱熱』渋谷Spotify O-EASTより Photo by Viola Kam(V’z Twinkle)

4人組ロックバンド・THE KEBABSが29日、福岡・BEAT STATIONでのワンマンライブで全国ツアー『THE KEBABS 熱熱』を締めくくった。本記事では、3月15日にリリースした最新作『幸せにしてくれいーぴー』の収録曲や、新曲も含めた全23曲を熱くパフォーマンスした東京・渋谷Spotify O-EASTの模様をレポートする。

猛暑日の最多記録を更新した東京にふさわしく、4人は「サマバケ」でライブの幕を開けた。メンバーは1人ずつ登場し、鈴木浩之(Dr)は同曲の歌詞をしっとりと朗読。新井弘毅(Gt)の奏でる“波音”に乗せ、田淵智也(Ba)は見事な口笛の旋律を披露。笑いと拍手が入り交じる中、爽やかなブルーシャツとサングラスを身に着けたバケーションスタイルの佐々木亮介(Vo&Gt)が登場し、アツアツなアンサンブルを叩き出した。

「We are Tasty Rock Band、THE KEBABS!」という名乗りから「THE KEBABSは忙しい」へとなだれ込み、そこからはまさに怒涛。“佐々木節”とも言えるコード進行で疾走する「Cocktail Party Anthem」や、スリリングな「チェンソーだ!」、6/8拍子を巧みに採り込んだ展開の妙でも魅せる「かわかわ」などで畳みかけた。

■スキル、サウンド、パフォーマンス、楽器群の進化でも魅了

ライブを重ねるごとに、ハンドマイクスタイルでのパフォーマンスも主軸にしつつある佐々木は、新たにTHE KEBABSのステッカーが貼られたSHURE製SM58(ダイナミックマイク)を導入。

この日はワイヤードタイプのボディーを使用していたが、「ジャキジャキハート」では寝転びながら叫び、「ロバート・デ・ニーロ」ではフロアの中央まで歩み出るなど、ステージ上を縦横無尽に駆け回った。

一方、「サマバケ」や「メリージェーン知らない」などでは、Gretsch製6120 SHP Brian Setzer Signature Hot Rodを手にする場面も。

ORICON NEWSでは昨年12月の豊洲PIT公演でも本ギターを紹介したが、約8ヶ月の間にボディートップはステッカーで埋め尽くされ、ピックガードにはお笑いコンビ・野性爆弾のくっきー!によるペイントが施されるなど、すさまじい変貌を遂げていた。

新井は、Fender製Wayne Kramer Stratocasterをメインに起用し、「THE KEBABSは忙しい」での速弾きソロや、「THE KEBABSのテーマ」でのタッピング、「恐竜あらわる」でのスウィープなど、多彩なフレージングやテクニックを披露。

「ラビュラ」「ジャンケンはグー」などでは同社製Road Worn 60's Stratocasterへ持ち替え、サウンドキャラクターの違いでも楽しませた。

この日の新井のアンプは、Marshall製JVM210H(ヘッドアンプ)+1960A(スピーカーキャビネット)という組み合わせ。足下は、ボード外にBOSS製OC-2 Octaveが新規導入されたものの、左右のボード内ラインナップは不動となった。

THE KEBABSでは“プレベ×ピック弾き”というプレイスタイルを貫く田淵は、Fender製Road Worn 50's Precision Bassのみを使用し、「てんとう虫の夏」でのメロディー弾きや「THE KEBABSのテーマ」での印象的なリフなどをハジき出した。

アンプはAguilar製AG700(ヘッドアンプ)+Ampeg製SVT810AV(スピーカーキャビネット)という組み合わせで、足下にはJHS Pedals製The Clover(プリアンプ/ブースター)、MXR製M80 Bass D.I.+(プリアンプ/D.I.ボックス)を配置。エフェクターボードでは、これまでサブ的に用意されていたSHIGEMORI製PRETONE(トーンプロセッサー)が新たに接続された。

鈴木は、dw製Collector's Mapleのドラムキット(BD22"×18"、TT12"×9"、FT16"×14")と、Ludwig製スネアの名器“ブラックビューティー”LB416(14"×5")を起用し、骨太なビートを叩き出す。

さらに、佐々木から「きょうの浩之さんは張り切ってます」と紹介された「てんとう虫の夏」では激烈なソロ回しも披露し、「ラビュラ」などではどっしりと“聴かせる”ドラムに徹する場面もあった。

そうした繊細なニュアンスを描き出したシンバル群は、これまでチャイナのみMEINL製のモデルを組み合わせていたが、この日はPaiste製で統一。ラインナップはハイハット14"(トップ&ボトム)、クラッシュ18"、ライド22"、クラッシュ18"、チャイナ18"となり、ハイハットのボトムがトップ側に来るようにセッティングされていることも大きな特徴となった。

■“あまのじゃく”なバンドらしい感謝と再会への約束

さまざまな制限が徐々に緩和されてきた中での本ツアー。佐々木は「ラビュラ」の歌詞を<今年の夏は海に行こうぜ 山登ろうぜ 好きにやってくれ>とアレンジし、ファンはその自由を喜ぶように拳を掲げた。

一方、MCでは銀テープバズーカが予想よりもショボかったことに肩を落とし、練習スタジオから誤って持ち帰ってしまったチューナーの返却について嘆き、なぜかメンバーの給料事情にも話題がおよびかけて失笑するなど、メンバーのゆるさに会場もシンクロ。

同じ空気を共有するファンに向け、佐々木は「みんな友達…みたいな虫の良いことは言わない。それを超えるものを探してる」と語りかけた。そして「探すために回り道してる。人生の道草、THE KEBABSです。どうでもいいことを大きな声で歌います。付き合ってくれてありがとう」と感謝し、メンバーへの思いを歌う「ともだちのうた」をこの日はファンに向けてしっかりと届けていった。

新曲も披露しつつ、ライブは終盤へ。「恐竜あらわる」では<みんな友達>と叫び、「ロバート・デ・ニーロ」をファンとともに歌った後には「ウソじゃないぜ、I love you」と言い放ち、「THE KEBABSを抱きしめて」では<俺たちのことを幸せにしてくれ>と懇願。4人らしいあまのじゃくなMCとセットリストで魅了した。

アンコールでは、「明後日が最後。ちゃんと休まなきゃ。14日間で12本ライブしちゃダメ」と自虐的に笑いながら、今後の予定は未定であると告げる。しかし、「今みんなでツアーのタイトルを決めたらやらなきゃいけなくなる」「いいタイトルが浮かんだ人はXでつぶやいて」とファンに大喜利を要求。暗にバンドが止まらないことを匂わせ、“再会の約束”とも思える「THE KEBABSがやってくる」で締めくくった。

■THE KEBABS『熱熱』渋谷Spotify O-EAST公演セットリスト

01. サマバケ

02. THE KEBABSは忙しい

03. Cocktail Party Anthem

04. ジャキジャキハート

05. チェンソーだ!

06. てんとう虫の夏

07. かわかわ

08. メリージェーン知らない

09. ラビュラ

10. THE KEBABSのテーマ

11. ときめき肉まんパーティ

12. ピアノのある部屋で

13. ジャンケンはグー

14. ゴールデンキウイ

15. あつあつ肉まんパーティ

16. ともだちのうた

17. 常勝アミーゴ

18. 恐竜あらわる

19. ロバート・デ・ニーロ

20. THE KEBABSを抱きしめて

En1. 猿でもできる

En2. 枕を変えたら眠れない

En3. THE KEBABSがやってくる

■ライブ情報

8月2日(水) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA(※SOLD OUT)

『THE SUN ALSO RISES vol.210』(出演:THE KEBABS、キツネツキ)

8月28日(月) 東京・新代田FEVER

『多次元制御機構よだか 公開演習』(※THE KEBABSはオープニングアクト)

8月28日(月) 東京・新代田FEVER

『THE KEBABS 夏友』(出演:THE KEBABS、多次元制御機構よだか、ONIGAWARA)

9月21日(木) 宮城・仙台GIGS

『ロックのほそ道』(出演:THE KEBABS、SPITZ、go!go!vanillas、フラワーカンパニーズ)

