韓国の7人組グループ・ENHYPENの2回目となるワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE'』が29日・30日、韓国・オリンピック公園KSPO DOMEで行われた韓国公演を皮切りにスタートした。

冒頭、イントロとともに白を貴重としたシックな衣装で、花びらが舞う中登場し「Drunk-Dazed」でスタート。一糸乱れぬダンスブレイクから「Blockbuster」で、ファンを一気に盛り上げた。

JUNGWONが「ENHYPENの2回目のワールドツアーFATEへようこそ!」と呼びかけ1人ずつあいさつ。SUNOOは「みなさんが会場を埋めるくしてくれてうれしいです」、NI-KIは「ENGENE(ファン)の皆さんと一緒にできる空間を待っていました」、JAY「きょうもライブのスタートがとてもいいですね。」とファンにメッセージ。HEESEUNGは「みなさんにとって予想外のステージが2時間続きますよ!きょうこの会場に立てたのは、みなさんが送ってくれた愛のおかげです」と感謝した。

続けて「Let Me In(20CUBE)」、「Flicker」、「FEVER」を立て続けに披露。その後も「Mixed Up」、「Future Perfect(Pass the MIC)」、「Blessed-Cursed」と一気に駆け抜けた。

中盤、チェーンで吊り下げられた囲いに乗って登場すると「Attention,Please!」でぶち上げた。「ParadoXXX Invasion」、「Tamed-Dashed」と派手なステージで息をつく間もなくパフォーマンス。JUNGWONは「始まったときから感じていましたが、きょう熱気がすごいですね!」、HEESEUNGも「9曲続けてお届けしましたが、2階3階にいるENGENEの皆さんもエネルギーがすごかったです!」と感激。

今回のライブではユニットステージも披露。まず、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOOによる「TFW(That Feeling When)」では、JAYがアコースティックギターを演奏し、さわやかに歌い上げた。HEESEUNGのピアノ演奏から始まった「Just A Little Bit」はJUNGWONとNI-KIも加わり、アコースティックな雰囲気で会場を魅了した。

続けて「10 Months」、「Polaroid Love」ではトロッコに乗ったり、会場を歩いたりしながらファンとたっぷり交流。メンバーが至近距離にきたことで会場は大きな歓声に包まれた。続く「SHOUT OUT」では会場が一体となり、ボルテージは最高潮に。2回目のツアーということでSUNGHOONは「成長したENHYPENをどうお見せするかすごく悩みました」、JAKEは「ユニットステージも、オリジナル曲をどうやって違う形でお届けするか考えました」とメンバーたちが悩んで作ったステージだということも明かした。

終盤、ダークな雰囲気で登場すると「Chaconne」「Bills」、そしてHYBEオリジナルストーリー『黒の月:月の祭壇』のOST(オリジナルサウンドトラック)となる新曲「CRIMINAL LOVE」を初披露。「Sacrifice(Eat Me Up)」、「Bite Me」まで幻想的で大人っぽいステージで魅了し、本編を終えた。

アンコールは「One In A Billion」からスタート。2回目のワールドツアーへの意気込みや、ENGENEへの思いをたくさん伝え、最後に「Karma」、「Go Big or Go Home」をパフォーマンス。「幸せでした。愛してるよ!」としきりに伝え、ソウル公演の幕を閉じた。

今後、9月2・3日に京セラドーム大阪、9月13・14日に初の東京ドームでの公演を予定しているENHYPEN。デビューからわずか2年10ヶ月での初のドームツアーで、これは、K-POPボーイズグループの中でデビューから最速での東京ドーム公演となる。さらに、米国ロサンゼルスのディグニティスポーツパーク公演でデビュー後初めてのスタジアム公演を控えており、今回のワールドツアーを通じて一層大きくなった公演スケールを披露する。

日本では今年8月に『SUMMER SONIC 2023』に初出演。9月5日には日本3rdシングル「結 -YOU-」を発売することも決定している。

■本編全員コメント

NI-KI「時間が過ぎるほどもっと完璧なステージにしたいとう欲が大きくなりますね。個人的に残念なところもあり、克服したいところもありました。ENGENEの皆さんの声援と応援のおかげです。もっと頑張って踊って歌いますので、今見たいにここにいてください。きょうに来てくれて感謝します。ワールドツアーが終わって、もっと成長したNI-KIになります。もっとすてきなアーティストになります。韓国に戻ってくるまで少しお待ち下さい。ありがとうございます。愛してます。」

JAKE「きょうはいかがでしたか?実はステージをお届けして、来てくれただけで元気をもらっています。ENGENEの皆さんも元気を僕たちからもらうように、ファンサイン会などで『つらい時期に克服できた』と言ってくれて、非常にうれしかったです。お互いに役に立ちながら辛いときに頼れる雰囲気が家族みたいで本当にいいと思います。きょうを皮切りに日本もアメリカもいきますが、NI-KIさんのいう通り成長します。きょうは貴重なお時間、ありがとうございます。愛してる!」

SUNOO「ソウルでの2日目のライブが終わりに近づいていて、寂しいです。信じられないですね。準備を長い間したけど、たった2回のライブで終わるなんて、物足りない感じがしますね。これからもっと大きな会場でお会いしましょう。来てくださいね。来てくれただけで、いっぱい元気をもらいました。原動力になってくれたENGENEのみなさんありがとう。ENGENEのみなさんも僕たちから元気をもらうように、僕たちもENGENEに力をあげるために、もっと頑張ります。すてきな姿をお届けします。きょうは来てくれてありがとう。愛してる!」

HEESEUNG「きょうみたいに、こうやってステージにあがって、メンバーたち、そしてENGENEとエネルギーを分かち合うことが、僕にとってすごく肯定的な影響を、幸せをくれていると思います。去年に続いて、2回目のワールドツアーとして、僕が愛するすべての人達と同じステージにいられるというのが、胸がいっぱいになるほど幸せです。僕もとなりにいるメンバーたち、ENGENEたちにそういういい影響力、そして幸せを与えられる人になれるよう頑張ります。きょうも一緒にいてくれてありがとうございます。これからも愛してる!」

SUNGHOON「ENGENEに出会えてから、一生知らなかっただろう感情にたくさん気づきました。この感情をどうすれば全部表現できるか、いつも悩みますが、ENGENEの皆さんにこれからいろんな感情を教えてあげたいです。これからもお付き合いください。皆さんもいっしょに来てくれますよね? 一生ENHYPENが好きですよね? 愛してるよ!」

JUNGWON「みなさん、本当に多いですね。不思議です。7人だけが好きな方たちの前でステージをお届けできて不思議です。初めてのツアーのときにENGENEとENHYPENだけの時間ができてすごく幸せだったのですが、あの幸せを大きな規模で感じ取れると思ったら、ときめきましたね。(ワールドツアーに行くので)韓国にいるみなさんとは少しだけ離れることになりますが、みなさん元気に待っていてくれますよね? 約束ですよ! 僕らもENGENEのみなさんに、初心を忘れずにいつでもどこでも頑張って踊って歌うという約束をします。愛してます!」

JAY「すべてのステージをお見せしましたがいかがでしたか? 時間が経つほど上手になりたいと思うのは、ENGENEが誇らしいと思えるアーティストになりたいという思いがあるからかもしれません。どこでも誇らしく、自分が好きなアーティストだと言えるENHYPENになります。伝えたいことは(多言語で)愛してる!これだけです!」

■『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN SEOUL 』セットリスト

01.Drunk-Dazed

02.Blockbuster

03.Let me in(20 CUBE)

04.Flicker

05.Fever

06.Mixed Up

07.Future Perfect(Pass the MIC)

08.Blessed-Cursed

09.Attention,Please!

10.ParadoXXX Invasion

11.Tamed-Dashed

12.TFW (That Feeling When)

-JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO

13.Just A Little Bit

-JUNGWON、HEESEUNG、NI-KI

14.10 Months

15.Polaroid Love

16.SHOUT OUT

17.Go Big or Go Home

18.Chaconne

19.Bills

20.CRIMINAL LOVE

21.Sacrifice(Eat Me Up)

22.Bite Me

EN1.One In A Billion

EN2.Karma

EN3.Go Big or Go Home

