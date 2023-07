『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~』

人気グループ・Travis Japanが、今年1月から3月にかけて開催したデビューツアー『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~』が映像化され、8月30日に発売される。Debut Tour Special盤/初回盤/通常盤の3形態でリリースされ、それぞれに異なった内容の特典映像も見応え充分で、本日その詳細が発表された。

Debut Tour Special盤は、ツアー初日の愛知から最終公演の神奈川までの全23公演に密着した「THE SHOW -ツアードキュメント-」で、メンバーのツアー中の楽屋での姿やステージ裏の姿がたっぷり60分超えで収録されている。さらに、メンバーそれぞれにフォーカスした 「夢のHollywood」ソロアングルや、「VOLCANO」ソロアングルを収録。特典映像だけでも合計約115分のボリュームとなる。

そしてコンサートでメンバーがトロッコ代わりに乗り会場を駆け巡った虎の形をした”トラッコ”付きのグループアクリルスタンドや、60ページにわたるフォトブックも付随する豪華版となっている。

初回盤には、ツアー前の打ち合わせの様子やスタジオリハーサルの様子などを約60分収録。真剣に取り組む姿やメンバー同士でふざけるあう姿など、盛りだくさん。さらに初日となった愛知公演のダイジェストに加え「JUST DANCE!」ダンスショット、「GET ALIVE × Lock Lock〜Lock ALIVE〜 」ダンスショットも収録。この映像を観て本編の映像を観ると、また新たな発見ができる。また初回盤にもDebut Tour Special盤と同じく60ページのフォトブックが封入される。

さらに通常盤では、メンバーによる映像コメンタリーをたっぷり90分収録した特典ディスクが付随し、3形態ともデビューコンサートにふさわしい超豪華な映像作品となっている。

同ツアーは、Travis Japanが「JUST DANCE!」で全世界デビューした後、初となるアリーナツアーで、愛知・福岡・新潟・大阪・神奈川の全国5都市、計23公演にて約23万5000人を動員したデビューコンサート。

Billboard Global exclude. US 5位に輝いた全世界デビュー曲「JUST DANCE!」や、世界最大のアーバン・ダンス・コンペティション『WORLD OF DANCE』にて全米大会チーム部門4位・世界大会チーム部門9位に輝いた「WORLD OF DANCE」のメドレーパフォーマンス披露をはじめ、「Opening」「ACT1:Hollywood」「ACT2:Electronics」「ACT3:JAPANESQUE」「ACT4:street」と演出を凝らした4ブロックで構成されており、スキルアップのための約7ヶ月間アメリカ・ロサンゼルスへの留学や、アメリカのレコード会社Capitol Recordsより「JUST DANCE!」で全世界デビューを果たし、帰国後初めてTravis Japanがとファンが「ただいま」 「おかえり」と言葉を交わした感動的なデビューコンサートの模様を納めた映像作品となっている。

関連キーワード 音楽