あす30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する全選手の前日公開計量が29日に行われ、ベラトール初代フライ級タイトルマッチに挑む堀口恭司(32)と神龍誠(23)がともに計量クリアした。

圧倒的な強さで日米をまたにかけて活躍する“最強のMade in JAPAN”こと堀口と、23歳にして2本のベルトを持つ新鋭の神龍。日本格闘技界でもトップクラスの逸材といえる2人が、記念すべきベラトール初代フライ級のベルトを賭けて対戦する。

神龍の挑発的な言動に、「ナメんなクソガキ」と不快感をあらわにしていた堀口。対戦決定後、今回が公の場での初めての対面となる。堀口は風格を漂わせる堂々のオーラを放ちながら、問題なく計量をクリア。ベルトの前で神龍と向かい合うと、左拳を前に出してにらみ合った。

ベルトだけではなく、日本格闘技界の世代交代をも狙う神龍だが、堀口もベテランながら受け入れる立場ではなく、あくまで“チャレンジャー”としての精神で、若手のライジングスターを叩き潰すつもりだ。

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

