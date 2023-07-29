【RIZIN】全選手が計量クリア 朝倉未来「調子いいです。KOしてチャンピオンになります！」
2023年7月29日 16時08分 (7月29日 17時06分更新)
あす30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』（さいたまスーパーアリーナ）に出場する全選手の前日公開計量が29日に行われ、第1部のベラトールパート、第2部のRIZINパートに出場する全26選手が計量をクリアした。
第2部のRIZINパートのメイン（第8試合）のRIZINフェザー級タイトルマッチで、ヴガール・ケラモフ（31）と対戦する朝倉未来（31）は、規定体重66キロジャストでクリア。マイクを持ち「調子いいです。明日はKOしてチャンピオンになります！」と宣言すると、大勢のファンから歓声が上がった。
◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード
●RIZINパート
【第8試合】
・フェザー級タイトルマッチ 5分3R
朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ
【第7試合】
・バンタム級タイトルマッチ 5分3R
フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正
【第6試合】
・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R
伊沢星花 vs. クレア・ロペス
【第5試合】
・70キロ契約5分3R
パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕
【第4試合】
・ライト級5分3R
トフィック・ムサエフ vs. アキラ
【第3試合】
・バンタム級5分3R
瀧澤謙太 vs. 太田忍
【第2試合】
・ミドル級5分3R
阿部大治 vs. イゴール・タナベ
【第1試合】
・58キロ契約5分3R
伊藤裕樹 vs. ヒロヤ
●RIZINパート
【第8試合】
・フェザー級タイトルマッチ 5分3R
朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ
【第7試合】
・バンタム級タイトルマッチ 5分3R
フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正
【第6試合】
・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R
伊沢星花 vs. クレア・ロペス
【第5試合】
・70キロ契約5分3R
パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕
【第4試合】
・ライト級5分3R
トフィック・ムサエフ vs. アキラ
【第3試合】
・バンタム級5分3R
瀧澤謙太 vs. 太田忍
【第2試合】
・ミドル級5分3R
阿部大治 vs. イゴール・タナベ
【第1試合】
・58キロ契約5分3R
伊藤裕樹 vs. ヒロヤ
●Bellatorパート
【第5試合】
・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R
パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ
【第4試合】
・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R
堀口恭司 vs. 神龍誠
【第3試合】
・女子フライ級5分3R
渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ
【第2試合】
・バンタム級5分3R
マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ
【第1試合】
・ウェルター級5分3R
アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン
【第5試合】
・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R
パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ
【第4試合】
・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R
堀口恭司 vs. 神龍誠
【第3試合】
・女子フライ級5分3R
渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ
【第2試合】
・バンタム級5分3R
マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ
【第1試合】
・ウェルター級5分3R
アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン
【超RIZIN.2特集ページ】インタビューや対戦カード、オリジナル動画などで見どころを紹介！
【写真】試合前日にバチバチ！静かににらみ合う朝倉未来とケラモフ
【画像】『超RIZIN.2』試合順
【動画】鈴木千裕VSパトリシオ・ピットブル、急遽試合決定で激しい舌戦
【写真】似てる？ピットブル＆パトリシオ兄弟
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