3番岡林、4番細川、5番大島のクリーンアップ、高橋宏斗が「9度目の正直」で巨人戦初勝利を目指す【中日スタメン】
2023年7月29日 13時26分
◇29日 巨人―中日（東京ドーム）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は岡林勇希外野手が6月21日の楽天戦以来、3番でスタメン出場。4番細川、5番大島とクリーンアップを組む。
先発マウンドに上がるのは、高橋宏斗投手。「9度目の正直」で巨人戦初勝利を目指す。
【中日】
1番・二・村松
2番・三・福永
3番・中・岡林
4番・右・細川
5番・左・大島
6番・一・ビシエド
7番・遊・龍空
8番・捕・石橋
9番・投・高橋宏
【巨人】
1番・二・吉川
2番・遊・坂本
3番・右・梶谷
4番・一・岡本和
5番・左・秋広
6番・中・丸
7番・捕・大城卓
8番・三・門脇
9番・投・山崎伊
【中日】
1番・二・村松
2番・三・福永
3番・中・岡林
4番・右・細川
5番・左・大島
6番・一・ビシエド
7番・遊・龍空
8番・捕・石橋
9番・投・高橋宏
【巨人】
1番・二・吉川
2番・遊・坂本
3番・右・梶谷
4番・一・岡本和
5番・左・秋広
6番・中・丸
7番・捕・大城卓
8番・三・門脇
9番・投・山崎伊
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