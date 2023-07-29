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3番岡林、4番細川、5番大島のクリーンアップ、高橋宏斗が「9度目の正直」で巨人戦初勝利を目指す【中日スタメン】

2023年7月29日 13時26分

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１回表無死、岡林が左中間に二塁打を放つ

１回表無死、岡林が左中間に二塁打を放つ

◇29日　巨人―中日（東京ドーム）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は岡林勇希外野手が6月21日の楽天戦以来、3番でスタメン出場。4番細川、5番大島とクリーンアップを組む。
　先発マウンドに上がるのは、高橋宏斗投手。「9度目の正直」で巨人戦初勝利を目指す。
【中日】
1番・二・村松
2番・三・福永
3番・中・岡林
4番・右・細川
5番・左・大島
6番・一・ビシエド
7番・遊・龍空
8番・捕・石橋
9番・投・高橋宏
【巨人】
1番・二・吉川
2番・遊・坂本
3番・右・梶谷
4番・一・岡本和
5番・左・秋広
6番・中・丸
7番・捕・大城卓
8番・三・門脇
9番・投・山崎伊
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