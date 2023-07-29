◇29日 巨人―中日（東京ドーム）

両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は岡林勇希外野手が6月21日の楽天戦以来、3番でスタメン出場。4番細川、5番大島とクリーンアップを組む。

先発マウンドに上がるのは、高橋宏斗投手。「9度目の正直」で巨人戦初勝利を目指す。

【中日】

1番・二・村松

2番・三・福永

3番・中・岡林

4番・右・細川

5番・左・大島

6番・一・ビシエド

7番・遊・龍空

8番・捕・石橋

9番・投・高橋宏

【巨人】

1番・二・吉川

2番・遊・坂本

3番・右・梶谷

4番・一・岡本和

5番・左・秋広

6番・中・丸

7番・捕・大城卓

8番・三・門脇

9番・投・山崎伊

