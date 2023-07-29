日本の山岳画専門美術館の先駆け、安曇野市穂高有明の安曇野山岳美術館が今年、開館四十周年を迎え、記念展を開いている。山の文芸誌「アルプ」に関わった文人墨客の作品を一堂に集めた「『アルプ』の仲間展」と、二十八日には明治－昭和の風景画の第一人者「吉田博展」も始まった。いずれも九月二十六日まで。

仲間展は、一九五八（昭和三十三）年創刊、八三年終刊のアルプに詩や随想、絵画など山への思索に満ちた作品を寄せた芸術家九人の作品や資料計九十点を紹介。責任編集を務めた哲学者串田孫一さん（一九一五～二〇〇五年）の水彩画「プロメテウス」「山の空」をはじめ、版画家大谷一良さん（一九三三～二〇一四年）が描いた創刊号からの表紙絵、熊谷榧（かや）さん（一九二九～二〇二二年）の油彩画「晩秋の八方尾根」など「山への愛」で通底する作家の個性ある作品が並ぶ。...

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