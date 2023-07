『超RIZIN.2』でパトリシオ・ピットブルと対戦する鈴木千裕 (C)ORICON NewS inc.

30日に開催される『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powered by U-NEXT』(さいたまスーパーアリーナ)の追加カードとして、大会4日前にBELLATORフェザー級王者のパトリシオ・ピットブル(36)と鈴木千裕(24)の試合が決定した。

鈴木にとって、先月24日の『RIZIN.43』でのクレベル・コイケとのフェザー級タイトルマッチからわずか1ヶ月での復帰戦、試合まで1週間を切った段階でのオファー、そして相手は世界トップレベルの強豪ファイター。これだけの厳しい条件にもかかわらず、会見では「断る理由なんてない」と即決したことを明かすと、SNSでは称賛の声があふれた。ORICON NEWSでは会見直後の鈴木を独占キャッチし、この試合の決断に至った心境を聞いた。

■世界的強豪との直前オファーも「迷いはない。僕はファイターなので、どんな状況でも戦いたい」

――クレベル戦から2週間後に単独インタビューさせていただきましたが、次のインタビューがこんなに早くなるとは、驚きました。

【鈴木】自分もあの時は、次の試合がこんなに早くなるとは思ってなかったですね(笑)。

――大会まで1週間を切った時点でベラトール王者との試合のオファーとなりましたが、最初に聞いた時の感想は?

【鈴木】普通に「こんなオファーが来たのか、やるか」みたいな感じでした。

――対戦することに悩みや躊躇はなかったのでしょうか?

【鈴木】ないですね。逆にそれがきっかけで切り替わったというか、エンジンがかかりました。

――練習は再開していたけど、クレベル戦に敗れたことで精神的な引っかかりみたいなものが、ありましたか?

【鈴木】もちろんありましたし、再開しても試合に向けた練習ではなく、スタミナを落とさないように軽く動いたり、先輩のサポートがメインでした。そこから一気に試合モードにギアを変えたのですが、人間はやる気になるとけっこうできるもので、体も動いています。

――とはいえ、パトリシオ選手という強豪との直近での試合のオファーに対して、ジムの方など周囲でストップをかける人もいたのでは?

【鈴木】たぶん、僕に言ってないだけでみんな心配してると思いますけど、関係ないですよ。闘うのは僕なので。心配してくれてるのはうれしいですけれど、やっぱり僕はファイターなので、どんな状況でも戦いたいです。

――緊急参戦ですが、試合を受けたからには勝てる可能性がある、と。

【鈴木】そうじゃなかったら、リングに上がらないです。人間って完璧じゃないなので必ずミスをしますし、苦手なポイントもあるので、そこを見極めて頭を使って戦います。

――パトリシオ選手は強力な打撃はもちろん、柔術も強い現代型のコンプリートファイターです。どんな試合展開に持ち込むかイメージはできていますか?

【鈴木】僕の持ち味を生かすには、やっぱり打撃なのかなというイメージです。乱打戦が一番いいですよね。

――会見後の囲み取材で榊原CEOが「千裕はクレベル戦で考えすぎてしまった部分があった。今回はそういうのを取っ払って、自分の強さをフルに発揮してくれるんじゃないか」と期待されていました。

【鈴木】勝負については、終わった後だと結局は全部タラレバになっちゃうので(振り返ることは)僕は嫌いなんですけど、「あの時に前に出ていれば」とか反省が出てきましたね。クレベル戦は冷静に考えていて、前に行けるところがあったけど行かなかったんです。それが結果的に敗因につながったのかは分からないし、逆に前に出ても同じ結果になっていたかもしれない。それはしょうがないです。

――今回のパトリシオ戦は、自分の強みをどんどん前に出していく?

【鈴木】そうですね、この段階で作戦とかもないので、僕がやりたいように戦えればいいと思います。やっぱり、格闘技を楽しんでいる人は強いですよ。イヤイヤやるんじゃなくて、心から格闘技を楽しいと思ってやる選手は強いし、僕にはその気持ちがあります。

■「RIZINを背負って、ファンと自分のために戦いたい。僕に声援をください!」

――ベラトール王者に勝利することになったら、世界の格闘技シーンでも一気に注目を集めることになります。

【鈴木】結果が出れば自ずと答えが出てくるので、先のことは考えないです。

――先日のインタビューでは「クレベルともう1回やって、やり返したい」と目標を掲げていましたが、この試合の内容や結果ではそこに最短でたどり着けそうですね。

【鈴木】試合に勝ってから見える景色って、変わってくるんですよ。自分の想像を超える景色が待っていることが時にはあるので、その時にどう思うのかが僕自身の答えなので。今の現状では(試合を受けたことが)答えなのかな。

――今回の試合に向けて、五味隆典さんのジムで練習されますか?

【鈴木】今試合まで時間がないので行けないですが、前回の試合で練習したことの“貯金”がありますから。今から新たな武器を作る時間もないし、今持ってる武器で闘うだけです。

――会見の生配信は千裕選手への応援コメントがあふれ、会見直後には「鈴木千裕」がツイッターのトレンドに入りました。急きょ決まったとはいえベラトールとRIZINの対抗戦なので、RIZINファンの思いを背負う覚悟もありますか?

【鈴木】そうですね、あまり表では言わないですけど、RIZINでの戦いを通じてファンになってくれた方がすごく多くて、自分も感謝の気持があります。チャンピオンでもないので「背負う」という言い方は適切じゃないかもしれないけど、僕の中では勝手にRIZINを背負って、ファンの方と自分のために戦いたいと思います。だから、皆さんの声を届けてほしい。試合当日の会場でのリアルな声援はもちろん、PPVで見てくださる方の声援も届きますので、試合まで期間は短いですけど僕は声援が欲しいです!

――クレベル戦から千裕選手のキャッチフレーズが“天下無双の稲妻ボーイ”になり、前回のインタビューで「稲妻ボーイとしての初戦は黒星でしたけど、2戦目は絶対に勝ちます!」と宣言していました。

【鈴木】そうですね、会場に雷を落とさなきゃいけないんで、やりますよ!

◆『のむシリカ presents 超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』対戦カード

●RIZINパート

【第8試合】

・フェザー級タイトルマッチ 5分3R

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

【第7試合】

・バンタム級タイトルマッチ 5分3R

フアン・アーチュレッタ vs. 扇久保博正

【第6試合】

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ 5分3R

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

【第5試合】

・70キロ契約5分3R

パトリシオ・ピットブル vs. 鈴木千裕

【第4試合】

・ライト級5分3R

トフィック・ムサエフ vs. アキラ

【第3試合】

・バンタム級5分3R

瀧澤謙太 vs. 太田忍

【第2試合】

・ミドル級5分3R

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

【第1試合】

・58キロ契約5分3R

伊藤裕樹 vs. ヒロヤ

●Bellatorパート

【第5試合】

・BELLATORライト級グランプリ1回戦 5分5R

パトリッキー・ピットブル vs. ホベルト・サトシ・ソウザ

【第4試合】

・BELLATORフライ級タイトルマッチ 5分5R

堀口恭司 vs. 神龍誠

【第3試合】

・女子フライ級5分3R

渡辺華奈 vs. ヴィタ・アルテイガ

【第2試合】

・バンタム級5分3R

マゴメド・マゴメドフ vs. ダニー・サバテロ

【第1試合】

・ウェルター級5分3R

アンドレイ・コレシュフ vs. ロレンツ・ラーキン

