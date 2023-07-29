にしおマラソン出場者、８月１８日から募集
2023年7月29日 05時05分 (7月29日 11時22分更新)
西尾市などは、来年一月二十一日に市内各地を駆け巡る「第二回にしおマラソン」（中日新聞社など共催）に出場するランナーを八月十八日から募集する。十月末まで。
募集するのはフルマラソンと５キロ、２キロの三部門。フルマラソンでは市役所をスタートし、一色さかな広場や鳥羽神明社付近を駆け抜け、横須賀公園（吉良町）でゴールする。ゲストランナーには、アテネ五輪女子マラソン金メダリストの野口みずきさんやケニア出身でシドニー五輪男子マラソン銀メダリストのエリック・ワイナイナさん、市シティプロモーション特命大使の糟谷悟さんを迎える。
フルマラソンは定員七千人で参加料は一万円。５キロは高校生以上の計六百人で、一般が三千五百円、高校生が二千五百円。２キロは小学生以上の計四百人で、千五百円。
西尾市民優先枠と一色産ウナギのかば焼きなど市特産品が付く「プレミアムエントリー」（フルマラソンのみで二百四十人限定、参加料二万円）は八月十八日から、一般エントリーは九月一日から、インターネットのサイト「ランネット」で申し込む。（問）市スポーツ振興課＝０５６３（５４）０００２ （角野峻也）
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