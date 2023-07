女王蜂が8月4日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』3時間半スペシャル(後6:30)に出演することが決定した。同番組出演はデビュー14年目で初となる。

テレビアニメ『【推しの子】』第1期エンディング主題歌として、自身最大のストリーミングヒットを記録している最新曲「メフィスト」をテレビ初披露することが決定。ボーカルのアヴちゃんは「いまこのタイミングで、新たな方々へと出会いにゆける。今回この出演をとてもうれしく思います! 心を込めて『メフィスト』をやり切りますので、おたのしみに!」と呼びかけている。

今月14日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に出演して披露した「メフィスト」は、プレミア公開時の同時視聴者数が3万人を突破、累計650万再生を超す反響が広がっている。

『Mステ』の利根川広毅プロデューサーは「女王蜂の楽曲を聴くたび、音楽性の多様さと自由さに圧倒されていますが、何より衝撃的だったのはライブを観たとき。アヴちゃんの超絶技巧的ボーカル、変幻自在の演奏、こんなバンド日本にいたのか、これがずっとみんなが探してた唯一無二ってやつだ、と。ぜひ番組に出演して頂いていろんな人に知って欲しいと思いました」と出演経緯を説明。

「今回のMステではたった1曲ですが、思い切りライブしてもらえたらうれしいです。この日放送を通して出会った多くの方が、次の女王蜂のライブチケットの争奪戦に参加します。必ず。お楽しみに!」と太鼓判を押している。

なお、この日発表された『ミュージックステーション』3時間半スペシャルの全出演者および披露曲は以下のとおり。

■『ミュージックステーション』3時間半スペシャル出演者&披露曲

石崎ひゅーい「虹」

Awich, SugLawd Familiar, CHICO CARLITO「LONGINESS REMIX」

関ジャニ∞「オオカミと彗星」

Kis-My-Ft2「ともに」

キタニタツヤ「青のすみか」

King & Prince「My Love Song」「彩り」

工藤静香「勇者の旗」

郷ひろみ×DJ KOO「人生シャバダバダー」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」

サザンオールスターズ「盆ギリ恋歌」 VTR企画「マイ・ベスト・サザンオールスターズ国民投票」の中から名曲披露

サンボマスター「Future is Yours」

THE LAST ROCKSTARS

SHISHAMO 10YEARS THANK YOU!!!スペシャルメドレー「君と夏フェス~恋する~夏恋注意報」

女王蜂「メフィスト」

日向坂46「Am I ready?」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

※50音順

